Alişan Milyonları Yasa Soktu! 21 Günde Resmen Eridi Bitti... Kardeşiyle İlgili Ortaya Çıkan Son Detay Milyonlarca Hayranını Sosyal Medyaya Akın Ettirdi!
Alişan 21 günde mahvoldu. Hastane kapılarından ayrılamayan Alişan’ın üzüntülü hali sevenlerini derinden üzdü. Alişan’ın kardeşi Selçuk Tektaş’tan 21 gündür iyi haber gelmiyor.
Kısa süre önce korona virüse yakalanan ve yoğun bakımda entübe edilen Selçuk Tektaş’ın durumu git gide ciddiye gidiyor. Kardeşinden merakla iyi haber almayı bekleyen Alişan 3 hafta boyunca yoğun bakım kapısından ayrılmıyor.
Alişan ve Buse Varol geçtiğimiz günlerde Selçuk Tektaş için Acıbadem Hastanesinden çıkarken görüldü. Basın mensuplarının röportaj istemesi üzerine görüntü vermek istemeyen şarkıcı ‘’Arkadaşlar bizi mazur görün, sizden tek isteğimiz dua etmeniz’’ dedi. Peki, Selçuk Tektaş kimdir? Tüm merak ettikleriniz haberimizin devamında yer alıyor.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.