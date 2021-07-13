- 13 Tem 2021 - 12:33

Alişan'ın Kardeşi 21 Günde Alişan'ı Mahvetti! Görenlerin Ağzı Açık Kalıyor, Son Durumu Belli Oldu! Buse Varol Her Şeyi İfşaladı!

Alişan 21 günde mahvoldu. Hastane kapılarından ayrılamayan Alişan’ın üzüntülü hali sevenlerini derinden üzdü. Alişan’ın kardeşi Selçuk Tektaş’tan 21 gündür iyi haber gelmiyor.

Kısa süre önce korona virüse yakalanan ve yoğun bakımda entübe edilen Selçuk Tektaş’ın durumu git gide ciddiye gidiyor. Kardeşinden merakla iyi haber almayı bekleyen Alişan 3 hafta boyunca yoğun bakım kapısından ayrılmıyor.

Alişan ve Buse Varol geçtiğimiz günlerde Selçuk Tektaş için Acıbadem Hastanesinden çıkarken görüldü. Basın mensuplarının röportaj istemesi üzerine görüntü vermek istemeyen şarkıcı ‘’Arkadaşlar bizi mazur görün, sizden tek isteğimiz dua etmeniz’’ dedi. Peki, Selçuk Tektaş kimdir? Tüm merak ettikleriniz haberimizin devamında yer alıyor.

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13 Tem 2021 - 12:33 Ankara- Yaşam

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