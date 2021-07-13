Acun Ilıcalı Esra Erol’dan Sonra Avrupa Yakası’na Taktı! Yeniden Geliyor, Bir Kişi Bile Eksik Olmayacak! Görenler Şok İçerisinde Kaldı! Başlama Tarihi…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Acun Ilıcalı, Esra Erol’da programını bünyesine aldığına dair iddialar gündeme bomba gibi düşmüşken; bir iddia ise Avrupa Yakası isimli diziden geldi. Milyonları şok içerisinde bırakan bu durum hayranlarının havaya uçmasına neden oldu.
Kısa bir süre önce Sihirli Annem ve Leyla ile Mecnun gibi dizileri başlatan Acun Ilıcalı’dan gelen bu hamle “Yok artık” dedirtti. Sosyal medyayı sallayan bu iddianın henüz doğruluk payının olmaması bile hayranlarını sevindirdi.
Gülse Birsel’in kaleme aldığı ve ATV ekranlarına damgasını vuran dizi, reyting rekorlarını kırarak yoluna devam etmişti. Seyircisine birden fazla duyguyu yaşatan başarılı dizide birbirinden usta isimler yer alıyordu. Uzun zamandır dizinin yeniden başlayacağına dair iddialar gündemde yer almış fakat nerede başlayacağı belli olmamıştı! İşte merak edilen tüm detaylar!
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.