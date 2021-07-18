Acun Ilıcalı Milyonerliği Bıraktı, Milyarderliğe Koşuyor! Böyle Bir Para Yok... Esra Erol'da 1, Bu 2! Helal Olsun...

Kısa bir süre önce Sihirli Annem ve Leyla ile Mecnun gibi dizileri başlatan Acun Ilıcalı’dan gelen bu hamle “Yok artık” dedirtti. Sosyal medyayı sallayan bu iddianın henüz doğruluk payının olmaması bile hayranlarını sevindirdi.

Gülse Birsel’in kaleme aldığı ve ATV ekranlarına damgasını vuran dizi, reyting rekorlarını kırarak yoluna devam etmişti. Seyircisine birden fazla duyguyu yaşatan başarılı dizide birbirinden usta isimler yer alıyordu. Uzun zamandır dizinin yeniden başlayacağına dair iddialar gündemde yer almış fakat nerede başlayacağı belli olmamıştı! İşte merak edilen tüm detaylar!



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