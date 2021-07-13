Masterchef Danilo Şef Kendini Yerden Yere Attı, Ortalık Karıştı! Öyle Bir Şey Yaşandı Ki, Yandı Tutuştu! Neredeyse Hastanelik Oluyordu...

Her sene olduğu gibi bu sene de büyük bir heyecanla TV8 ekranlarında gösterime gelen Masterchef’in sevilen jüri üyesi Danilo Zanna hastanelik olmanın kıyısından döndü. Sevinç gösterisi az daha kötü şeylere mal olacaktı ki kendini frenledi.

Elin Oğlu gibi programlardan tanıdığımız ve sempatikliği ile Türk halkının gönüllerini fetheden Danilo Zanna zafer sarhoşu oldu. İtalyan asıllı şef Danilo Zanna İngiltere karşısında zafer kazanılınca sevinçten ne tepki vereceğini şaşırdı. İngiltere’yi 3-2 skorla mağlup eden ve kupanın sahibi olmaya hak kazanan İtalyan takımını izlerken kendinden geçti.



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