Masterchef Danilo Şef Kendini Yerden Yere Attı, Ortalık Karıştı! Öyle Bir Şey Yaşandı Ki, Yandı Tutuştu! Neredeyse Hastanelik Oluyordu...
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından olan Masterchef'in jürisi ağızları açık bıraktı! Elin oğlu sonrası Masterchef yarışması ile tanıma fırsatı bulduğumuz ve tüm Türkiye tarafından oldukça sevilen Danilo Zanna neredeyse hastanelik oluyordu. Mutluluktan ne yapacağını şaşıran Danilo Zanna kendini yerden yere atınca sosyal medyada ortalık fena karıştı.
Her sene olduğu gibi bu sene de büyük bir heyecanla TV8 ekranlarında gösterime gelen Masterchef’in sevilen jüri üyesi Danilo Zanna hastanelik olmanın kıyısından döndü. Sevinç gösterisi az daha kötü şeylere mal olacaktı ki kendini frenledi.
Elin Oğlu gibi programlardan tanıdığımız ve sempatikliği ile Türk halkının gönüllerini fetheden Danilo Zanna zafer sarhoşu oldu. İtalyan asıllı şef Danilo Zanna İngiltere karşısında zafer kazanılınca sevinçten ne tepki vereceğini şaşırdı. İngiltere’yi 3-2 skorla mağlup eden ve kupanın sahibi olmaya hak kazanan İtalyan takımını izlerken kendinden geçti.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.