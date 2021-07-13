Survivor Ayşe “Dayanamadı” Yine Mini Elbiseli Paylaşım Yaptı! İç Çamaşırı Belli Olunca Ortalık Yangın Yerine Döndü! Bir Bakan Bir Daha Bakıyor!
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor yarışması kısa bir süre önce macerasını sonlandırmıştı. Dikkatleri üzerine çeken yarışmada İsmail Balaban birinci olarak kupayı kaldırırken; Poyraz ise ikinci olarak yarışmadan ayrılmıştı. Survivor Ayşe ise 3. Olarak yarışmadan ayrılmıştı. Survivor’dan sonra normal hayatına dönene Ayşe, sosyal medya hesabını da aktif bir şekilde kullanmaya başlamıştı.
Survivor’dan sonra mini etekli ve mini elbiseli paylaşımlar yapan başarılı yarışmacı, “Dayanamadım” notunu düşerek bir minili paylaşım daha yaptı. İç çamaşırı belli olan Survivor Ayşe, binlerce yorum ve beğeniyi kısa sürede aldı. Survivor Ayşe’ye “Ortalık yangın yerine döndü” yorumları yapılırken; bir bakan bir daha baktı!
Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışma her bölümünde reyting rekorlarını kırıyordu. Yarışmanın Mavi takımında bulunan Ayşe ise kısa bir süre önce Dora ve Steven’la birlikte Çeşme’de tatile çıkmıştı. Sevilerek takip edilen Ayşe, tatil pozlarına ise bir yenisini ekledi, görenler şok içerisinde kaldı! İşte Survivor Ayşe’den gelen o paylaşım!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.