- 13 Tem 2021 - 14:26

Survivor Ayşe “Dayanamadı” Yine Mini Elbiseli Paylaşım Yaptı! İç Çamaşırı Belli Olunca Ortalık Yangın Yerine Döndü! Bir Bakan Bir Daha Bakıyor!

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor yarışması kısa bir süre önce macerasını sonlandırmıştı. Dikkatleri üzerine çeken yarışmada İsmail Balaban birinci olarak kupayı kaldırırken; Poyraz ise ikinci olarak yarışmadan ayrılmıştı. Survivor Ayşe ise 3. Olarak yarışmadan ayrılmıştı. Survivor’dan sonra normal hayatına dönene Ayşe, sosyal medya hesabını da aktif bir şekilde kullanmaya başlamıştı.

Survivor’dan sonra mini etekli ve mini elbiseli paylaşımlar yapan başarılı yarışmacı, “Dayanamadım” notunu düşerek bir minili paylaşım daha yaptı. İç çamaşırı belli olan Survivor Ayşe, binlerce yorum ve beğeniyi kısa sürede aldı. Survivor Ayşe’ye “Ortalık yangın yerine döndü” yorumları yapılırken; bir bakan bir daha baktı!

Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışma her bölümünde reyting rekorlarını kırıyordu. Yarışmanın Mavi takımında bulunan Ayşe ise kısa bir süre önce Dora ve Steven’la birlikte Çeşme’de tatile çıkmıştı. Sevilerek takip edilen Ayşe, tatil pozlarına ise bir yenisini ekledi, görenler şok içerisinde kaldı! İşte Survivor Ayşe’den gelen o paylaşım!

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz>>>

13 Tem 2021 - 14:26 Ankara- Yaşam

# SURVİVOR 2021 İLE İLİŞKİLİ:
Survivor Yarışmacısına Büyük Terbiyesizlik! Resmen Rezalet Çıkardılar, Görenler Şok İçerisinde Kaldı! Ailesi Paramparça Oldu! “Pes Artık!” mask
Survivor Yarışmacısına Büyük Terbiyesizlik! Resmen Rezalet Çıkardılar, Görenler Şok İçerisinde Kaldı! Ailesi Paramparça Oldu! “Pes Artık!”
A101 ve Bim Markete Tarihi Rest! O Market Aylardır Beklenen Ürünleri İndirim Üzerine İndirim Yaparak Duyurdu! Böylesi 100 Yılda Bir Gelir! mask
A101 ve Bim Markete Tarihi Rest! O Market Aylardır Beklenen Ürünleri İndirim Üzerine İndirim Yaparak Duyurdu! Böylesi 100 Yılda Bir Gelir!
Survivor Yarışmacısında Tüyler Ürperten Olay! Survivor Biter Bitmez Sevgilisini Öldüresiye Dövdü! Acun Ilıcalı Yerin Dibine Girdi! Neler Oluyor? mask
Survivor Yarışmacısında Tüyler Ürperten Olay! Survivor Biter Bitmez Sevgilisini Öldüresiye Dövdü! Acun Ilıcalı Yerin Dibine Girdi! Neler Oluyor?
Acun Ilıcalı’dan Survivor Poyraz Müjdesi! Artık Poyraz’ı Görmek Parayla Olacak! Acun Ilıcalı Hayatının Teklifini Sundu! Meğer… mask
Acun Ilıcalı’dan Survivor Poyraz Müjdesi! Artık Poyraz’ı Görmek Parayla Olacak! Acun Ilıcalı Hayatının Teklifini Sundu! Meğer…
Survivor Batuhan Yeniden Survivor Yarışmasında! Acun Ilıcalı “Reyting Adamı” Yeniden Kadroya Aldı! Hayranları Çılgına Döndü, Tek Bir Şartı Var! mask
Survivor Batuhan Yeniden Survivor Yarışmasında! Acun Ilıcalı “Reyting Adamı” Yeniden Kadroya Aldı! Hayranları Çılgına Döndü, Tek Bir Şartı Var!
Survivor Ayşe Mini Şortuyla Görüntü Paylaştı! Survivor yarışmacısı Ayşe kimdir? mask
Survivor Ayşe Mini Şortuyla Görüntü Paylaştı! Survivor yarışmacısı Ayşe kimdir?
Survivor Bitti, Çilesi Bitmedi! Acun Ilıcalı’nın Favori Yarışmacısı İfşalandı! O Survivor Yarışmacısının Başı Belaya Girdi, Girecek! Neler Oluyor? mask
Survivor Bitti, Çilesi Bitmedi! Acun Ilıcalı’nın Favori Yarışmacısı İfşalandı! O Survivor Yarışmacısının Başı Belaya Girdi, Girecek! Neler Oluyor?
Survivor'da Şok Aşk Skandalı! Ayşe ve Poyraz İpleri Kopardı, Ağzındaki Baklayı Çıkardı! Yasin Hayatının Şansı Oldu ama Poyraz… mask
Survivor'da Şok Aşk Skandalı! Ayşe ve Poyraz İpleri Kopardı, Ağzındaki Baklayı Çıkardı! Yasin Hayatının Şansı Oldu ama Poyraz…
Survivor İsmail’den Kahreden Haber! Survivor Yarışması Hastanelik Etti, Hayatını Etkiledi! Bundan Sonrası Acun Ilıcalı’nın Ellerinde… mask
Survivor İsmail’den Kahreden Haber! Survivor Yarışması Hastanelik Etti, Hayatını Etkiledi! Bundan Sonrası Acun Ilıcalı’nın Ellerinde…
Survivor Yarışmacısının Şok Değişimi! Yarışma Bitti, “Seda Sayan’a Döndü!” Bir Bakan Bir Daha Bakmıyor! “Parayı Bulmuş” mask
Survivor Yarışmacısının Şok Değişimi! Yarışma Bitti, “Seda Sayan’a Döndü!” Bir Bakan Bir Daha Bakmıyor! “Parayı Bulmuş”
# ARIZA DİZİ HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Arıza Dizisi 30. Bölüm Full İzle! 11 Nisan 2021 Arıza Final Tek Parça Youtube İzle! mask
Arıza Dizisi 30. Bölüm Full İzle! 11 Nisan 2021 Arıza Final Tek Parça Youtube İzle!
Arıza Dizisi 29. Bölüm Full İzle! 4 Nisan 2021 Arıza Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Arıza Dizisi 29. Bölüm Full İzle! 4 Nisan 2021 Arıza Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Arıza Dizisi 28. Bölüm Full İzle! 27 Mart 2021 Arıza Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Arıza Dizisi 28. Bölüm Full İzle! 27 Mart 2021 Arıza Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Arıza Dizisi 27. Bölüm Full İzle! 20 Mart 2021 Arıza Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Arıza Dizisi 27. Bölüm Full İzle! 20 Mart 2021 Arıza Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Arıza Dizisinin İzleyicilerine Kâbus Gibi Haber! Reytingler Çakıldı! O Dizi Tüm Kaderini Değiştirdi! Finale Sayılı Günler Kaldı… mask
Arıza Dizisinin İzleyicilerine Kâbus Gibi Haber! Reytingler Çakıldı! O Dizi Tüm Kaderini Değiştirdi! Finale Sayılı Günler Kaldı…
Arıza Dizisinden Final Şoku! Halide ve Ali Rıza Ölüyor mu? mask
Arıza Dizisinden Final Şoku! Halide ve Ali Rıza Ölüyor mu?
Arıza Dizisi 22. Bölüm Full İzle! 14 Şubat 2021 Arıza Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Arıza Dizisi 22. Bölüm Full İzle! 14 Şubat 2021 Arıza Son Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Arıza Dizisinde Artık Hiçbir Şey Eskisi Gibi Olmayacak! Evlatlık Olduğu Öğrenildi, Büyük Sır Ortaya Çıktı! Halide Ortalığı Kasıp Kavuracak… mask
Arıza Dizisinde Artık Hiçbir Şey Eskisi Gibi Olmayacak! Evlatlık Olduğu Öğrenildi, Büyük Sır Ortaya Çıktı! Halide Ortalığı Kasıp Kavuracak…
Arıza Dizisinde Büyük Sır Çözüldü! Ali Rıza Her Şeyi Öğrendi! Kıyım Başlıyor... mask
Arıza Dizisinde Büyük Sır Çözüldü! Ali Rıza Her Şeyi Öğrendi! Kıyım Başlıyor...
Arıza Dizisi Yayından Kaldırılıyor! O Sahne Seyirciyi Çılgına Döndürdü! Ahlak Sınırları Dışına Çıkınca Aile Kültürü Sıfırlandı! RTÜK Harekete Geçecek mi? mask
Arıza Dizisi Yayından Kaldırılıyor! O Sahne Seyirciyi Çılgına Döndürdü! Ahlak Sınırları Dışına Çıkınca Aile Kültürü Sıfırlandı! RTÜK Harekete Geçecek mi?
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Masumlar Apartmanı İnci Çıldırdı, Bir Kez Daha Açıkladı! Diziden Ayrılık Sebebi Şok İçerisinde Bıraktı, Görenler "Yok Artık" Dedi! Meğer Perde Arkasında... mask
Masumlar Apartmanı İnci Çıldırdı, Bir Kez Daha Açıkladı! Diziden Ayrılık Sebebi Şok İçerisinde Bıraktı, Görenler "Yok Artık" Dedi! Meğer Perde Arkasında...
Gümüş Yatırımcıları Gözünü ABD Enflasyon Verilerine Dikti! mask
Gümüş Yatırımcıları Gözünü ABD Enflasyon Verilerine Dikti!
Lider Kripto Para Bitcoin Fiyatı İçin Teknik Göstergeler Neleri İşaret Ediyor? mask
Lider Kripto Para Bitcoin Fiyatı İçin Teknik Göstergeler Neleri İşaret Ediyor?
Avrupa Birliği Ülkelerinin 12 Yıllık Toparlanma Planları Onaylandı mask
Avrupa Birliği Ülkelerinin 12 Yıllık Toparlanma Planları Onaylandı
Dev Bitcoin Cüzdanı 10 Yıllık Uykusundan Uyandı! mask
Dev Bitcoin Cüzdanı 10 Yıllık Uykusundan Uyandı!
Soğuk Cüzdanlarda Bitcoin Sayısı Rekor Seviyede Arttı! mask
Soğuk Cüzdanlarda Bitcoin Sayısı Rekor Seviyede Arttı!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status