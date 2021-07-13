Survivor Ayşe “Dayanamadı” Yine Mini Elbiseli Paylaşım Yaptı! İç Çamaşırı Belli Olunca Ortalık Yangın Yerine Döndü! Bir Bakan Bir Daha Bakıyor!

Survivor’dan sonra mini etekli ve mini elbiseli paylaşımlar yapan başarılı yarışmacı, “Dayanamadım” notunu düşerek bir minili paylaşım daha yaptı. İç çamaşırı belli olan Survivor Ayşe, binlerce yorum ve beğeniyi kısa sürede aldı. Survivor Ayşe’ye “Ortalık yangın yerine döndü” yorumları yapılırken; bir bakan bir daha baktı!

Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışma her bölümünde reyting rekorlarını kırıyordu. Yarışmanın Mavi takımında bulunan Ayşe ise kısa bir süre önce Dora ve Steven’la birlikte Çeşme’de tatile çıkmıştı. Sevilerek takip edilen Ayşe, tatil pozlarına ise bir yenisini ekledi, görenler şok içerisinde kaldı! İşte Survivor Ayşe’den gelen o paylaşım!



Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz>>>

