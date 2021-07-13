Avrupa Birliği Ülkelerinin 12 Yıllık Toparlanma Planları Onaylandı

Avrupa Birliği üyesi ülkelerin maliye bakanları bugün Brüksel'de yaptıkları toplantıda Avrupa Birliği üyesi 12 ülkenin toparlanma planlarını onayladı.

Maliye bakanlarının verdikleri bu onay, AB'nin 750 milyar euro büyüklüğündeki toparlanma fonundan üye ülkelere ilk dilim karşılıksız yardım ve kredilerin dağıtılmasının yolunu açtı.

AB maliye bakanları; Almanya, Avusturya, Belçika, Danimarka, Fransa, İspanya, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg Portekiz, Slovakya ve Yunanistan için toparlanma planlarına onay verdiler.