Avrupa Birliği Ülkelerinin 12 Yıllık Toparlanma Planları Onaylandı
Avrupa Birliği üyesi olan ülkelerinin maliye bakanları yaptıkları toplantı sonrasında 12 ülkenin toparlanma planlarına onay verdi.
Avrupa Birliği üyesi ülkelerin maliye bakanları bugün Brüksel'de yaptıkları toplantıda Avrupa Birliği üyesi 12 ülkenin toparlanma planlarını onayladı.
Maliye bakanlarının verdikleri bu onay, AB'nin 750 milyar euro büyüklüğündeki toparlanma fonundan üye ülkelere ilk dilim karşılıksız yardım ve kredilerin dağıtılmasının yolunu açtı.
AB maliye bakanları; Almanya, Avusturya, Belçika, Danimarka, Fransa, İspanya, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg Portekiz, Slovakya ve Yunanistan için toparlanma planlarına onay verdiler.
13 Tem 2021 - 14:37 - Ekonomi
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.