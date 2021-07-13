Masumlar Apartmanı İnci Çıldırdı, Bir Kez Daha Açıkladı! Diziden Ayrılık Sebebi Şok İçerisinde Bıraktı, Görenler "Yok Artık" Dedi! Meğer Perde Arkasında...

Diziden bir anda ayrılan güzel ve başarılı oyuncunun ayrılık sebebi haliyle sevenleri tarafından oldukça merak edildi. Geçtiğimiz günlerde Ayşe Arman ile yapmış olduğu röportajda Farah Zeynep Abdullah, diziye neden veda ettiğini tüm detaylarıyla açıkladı.

Türkiye’nin en gözde oyuncularından biri olan Farah Zeynep Abdullah’ı tanımayan yoktur. Rol aldığı her dizi ile sosyal medya gündemine gelmeyi başaran ve oyunculuk kariyerinde oldukça emin adımlarla ilerleyen Farah Zeynep Abdullah beklenen açıklamayı yaptı. Sevilen oyuncu bakın neden diziden ayrılmış!