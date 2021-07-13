Masterchef Yarışmasında Somer Şefe Akraba Şoku! Stüdyoda Yangın Çıkardı, Şefler Tir Tir Titredi! Kaşık Atılmanın Üzerine Geçti! Neler Oluyor?
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef yarışmasında Somer Şefe Akraba şoku yaşandı. Dikkatleri üzerine çeken bu durum ise ağızları açık bıraktı. Avustralya’da yıllardır yaşadığı bilinen Somer Şefi derinden etkiledi. Yarışmacıyla aynı yerde yaşandığını öğrenen şef gülümsemelere neden oldu.
Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmanın her bölümü merakla izleniyordu. Sevilerek takip edilen yarışmanın son bölümü ise dün akşam ekranlara geldi. Emre isimli bir yarışmacı ise diğer yarışmacılar gibi et ya da balık yapmayacağını dile getirdi ve arkadaşından özel olarak bıldırcın yetiştirmesini istediğini açıklayan başarılı yarışmacı şok içerisinde bırakacak bir açıklamada bulundu.
Sevilerek takip edilen yarışmaya katılan isimin Avusturyalı olması ise sosyal medya kullanıcıları tarafından “Somer Şefin akrabasıdır”, “Adama Avustralya deyince yüzü güldü” yorumları arka arkaya geldi. Peki, Emre yarışmada neler yaptı?
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.