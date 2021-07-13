Masterchef Yarışmasında Somer Şefe Akraba Şoku! Stüdyoda Yangın Çıkardı, Şefler Tir Tir Titredi! Kaşık Atılmanın Üzerine Geçti! Neler Oluyor?

Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmanın her bölümü merakla izleniyordu. Sevilerek takip edilen yarışmanın son bölümü ise dün akşam ekranlara geldi. Emre isimli bir yarışmacı ise diğer yarışmacılar gibi et ya da balık yapmayacağını dile getirdi ve arkadaşından özel olarak bıldırcın yetiştirmesini istediğini açıklayan başarılı yarışmacı şok içerisinde bırakacak bir açıklamada bulundu.

Sevilerek takip edilen yarışmaya katılan isimin Avusturyalı olması ise sosyal medya kullanıcıları tarafından “Somer Şefin akrabasıdır”, “Adama Avustralya deyince yüzü güldü” yorumları arka arkaya geldi. Peki, Emre yarışmada neler yaptı?



Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz>>>

