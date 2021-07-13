Acun Ilıcalı Bitti, Kızı Başladı! Kızı Kendisinden Zengin Olunca Sosyal Medya Karıştı! Sadece Bir Kıyafeti Asgari Ücret… Neler Oluyor?

Survivor yarışmasının bitimiyle tatile giden Acun Ilıcalı, kısa bir süre önce kızıyla bir paylaşım yapmıştı. 800 bini aşkın beğeni alan bu paylaşıma Seda Sayan bile yorum yapmıştı. Birçok kişi Acun Ilıcalı’nın babalığını takdir ederken; birçok kişide çocuklarını ayırdığını düşünmüştü.

Dikkatleri üzerine çeken bu durumdan sonra ise 14 yaşındaki Yasemin Ilıcalı’nın elbisenin fiyatı gündeme şok bir şekilde düştü. Fiyatları görenler ise isyan bayrağını kaldırarak ilginç yorumlarda bulundular. Sevilerek takip edilen ismin kızının bu kadar pahalı eşyalar giymesi ise sosyal medyayı salladı. İşte Acun Ilıcalı’nın kızının giymiş olduğu elbisenin fiyatı!



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