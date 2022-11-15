- 15 Kas 2022 - 13:21

Bir Peri Masalı'ın Melis'i Alina Boz Rus Annesiyle Titretti! Kimse Annesi Demiyor, “Arkadaşı” Diyen Var! Öyle Bir Poz Paylaştılar Ki… Neler Oluyor?

FOX TV ekranlarında yayınlanan Bir Peri Masalı'ın Melis'i paylaştığı fotoğraf ile sosyal medyada büyük ses getirdi. Reyting rekortmeni dizi, paylaştığı gönderi ile herkesi şok etti. Annesiyle birlikte fotoğraf çektiren Alina Boz, gelen tepkiler sonrasında ise oldukça şaşırdı.

Büyük ilgi ile izlenen Bir Peri Masalı dizisinde başrol olarak görev alan Alina Boz güzelliği ile dikkat çekiyor. Başarılı oyuncu annesi ile birlikte paylaştığı fotoğraf sonrasında ise yorum yağmuruna tutuldu.

15 Kas 2022 - 13:21 Ankara- Yaşam

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