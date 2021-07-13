Maraşlı'nın Mahur'u Annesiyle Titretti! Kimse Annesi Demiyor, “Arkadaşı” Diyen Var! Öyle Bir Poz Paylaştılar Ki… Neler Oluyor?

Final kararı alınan dizide başrol olarak görev alan Alina Boz güzelliği ile dikkat çekiyor. Başarılı oyuncu annesi ile birlikte paylaştığı fotoğraf sonrasında ise yorum yağmuruna tutuldu.

Güzel oyuncunun yanında ki kişisinin annesi olması dikkatleri üzerine çekerken, Alina Boz henüz bir açıklama yapmadı. Alina Boz'un annesinin Rus olduğunu unutmamak lazım. Peki, neler oldu, işte detaylar ve daha fazlası haberimizin devamında yer alıyor…



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