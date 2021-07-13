Maraşlı'nın Mahur'u Annesiyle Titretti! Kimse Annesi Demiyor, “Arkadaşı” Diyen Var! Öyle Bir Poz Paylaştılar Ki… Neler Oluyor?
Atv ekranlarında yayınlanan Maraşlı dizisinin Mahur'u paylaştığı fotoğraf ile sosyal medyada büyük ses getirdi. Reyting rekortmeni dizi, paylaştığı gönderi ile herkesi şok etti. Annesiyle birlikte fotoğraf çektiren Alina Boz, gelen tepkiler sonrasında ise oldukça şaşırdı.
Final kararı alınan dizide başrol olarak görev alan Alina Boz güzelliği ile dikkat çekiyor. Başarılı oyuncu annesi ile birlikte paylaştığı fotoğraf sonrasında ise yorum yağmuruna tutuldu.
Güzel oyuncunun yanında ki kişisinin annesi olması dikkatleri üzerine çekerken, Alina Boz henüz bir açıklama yapmadı. Alina Boz'un annesinin Rus olduğunu unutmamak lazım. Peki, neler oldu, işte detaylar ve daha fazlası haberimizin devamında yer alıyor…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.