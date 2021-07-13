- 13 Tem 2021 - 18:27 G: 13 Tem 2021 - 18:35

Maraşlı'nın Mahur'u Annesiyle Titretti! Kimse Annesi Demiyor, “Arkadaşı” Diyen Var! Öyle Bir Poz Paylaştılar Ki… Neler Oluyor?

Atv ekranlarında yayınlanan Maraşlı dizisinin Mahur'u paylaştığı fotoğraf ile sosyal medyada büyük ses getirdi. Reyting rekortmeni dizi, paylaştığı gönderi ile herkesi şok etti. Annesiyle birlikte fotoğraf çektiren Alina Boz, gelen tepkiler sonrasında ise oldukça şaşırdı.

Final kararı alınan dizide başrol olarak görev alan Alina Boz güzelliği ile dikkat çekiyor. Başarılı oyuncu annesi ile birlikte paylaştığı fotoğraf sonrasında ise yorum yağmuruna tutuldu.

Güzel oyuncunun yanında ki kişisinin annesi olması dikkatleri üzerine çekerken, Alina Boz henüz bir açıklama yapmadı. Alina Boz'un annesinin Rus olduğunu unutmamak lazım. Peki, neler oldu, işte detaylar ve daha fazlası haberimizin devamında yer alıyor…

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13 Tem 2021 - 18:27 Ankara- Yaşam

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