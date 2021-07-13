Yasak Elma Dizisi Bitiyor, Savaşçı Dizisi Başlıyor! Berk Oktay Resmen Açıkladı, Görenler Şok Oldu! FOX TV Harekete Geçti!
Her sezon olduğu gibi bu sezon da izleyenler tarafından büyük bir heyecan ile beklenen Yasak Elma sevenleri tarafından merakla bekleniyor. Sürekli olarak ayrılıkların yaşandığı Yasak Elma dizisinde öyle bir ayrılık yaşandı ki sevenleri hepten mahvoldu. Sevenleri üzüntüyle FOX TV’nin üstüne gitti. FOX TV bile harekete geçti.
Her sezon olduğu gibi bu sezon da izleyenler tarafından büyük bir heyecan ile beklenen Yasak Elma sevenleri tarafından merakla bekleniyor. Sürekli olarak ayrılıkların yaşandığı Yasak Elma dizisinde öyle bir ayrılık yaşandı ki sevenleri hepten mahvoldu. Sevenleri üzüntüyle FOX TV’nin üstüne gitti. FOX TV bile harekete geçti.
Yasak Elma kurban ardına kurban veriyor. Dizide her an ne olacağı ya da kimin öleceği belli olmazken bu veda sosyal medyada gündemi salladı. Yasak Elma sevenleri kahrolurken Savaşçı dizisinin hayranları mutluluktan havaya uçtu.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.