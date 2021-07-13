- 13 Tem 2021 - 19:24 G: 13 Tem 2021 - 19:45

Demet Akalın Ne Yaptıysa Olmadı! Kızı Hira’nın Yüzü Gülmek Bilmiyor, Çocuk Yaşta Depresyona Girdi! Görenler Şok İçerisinde Kalıyor… Neden Bu Kadar Mutsuz?

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Demet Akalın ne yaptıysa olmadı. Kızı Hira’nın yüzü bir türlü gülmek bilmedi. Görenler ise “Çocuk yaşta depresyona girdi” yorumlarında bulundular. Milyonları şok içerisinde bırakan bu durum dengelerinde değişmesine neden oldu. Peki, Hira neden bu kadar mutsuz?

Sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanan isimlerden biri olan Demet Akalın, şok içerisinde bırakacak yeni bir paylaşımda bulundu. Bu paylaşımında Demet Akalın’ın yüzü her ne kadar gülse bile kızı Hira’nın yüzü bir türlü gülmek bilmedi.

Pandemi döneminde kazanamadığından yakınan Demet Akalın, Pandemi yasaklarının kaldırılmasıyla birlikte konserlerde yer almaya başladı. Sevilerek takip edilen Demet Akalın, konserden kazandığı paralarla ise Bodrum, Çeşme gibi tatil beldelerinde keyif çıkarmaya başlamıştı. Kızıyla yaptığı son paylaşımda Bodrum’da olduğunu gösteren ünlü isim ağızları açık bıraktı. Peki, nasıl bir paylaşımda bulundu?

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13 Tem 2021 - 19:24 Ankara- Yaşam

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