Aslı Enver’den Yangın Çıkaran Bikinili Pozlar! Görenlerin Kanı Kaynadı, Ter İçerisinde Kaldı! Sosyal Medya Onu Konuşuyor! Neler Oluyor?
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Aslı Enver, yangın çıkaran bikinili pozuyla nefesler kesti. İstanbullu Gelin dizisi ile ekranlarda görünen ve sonrasında aşk hayatı ile gündeme gelen Aslı Enver öyle bir poz paylaştı ki! Bikinisi olay oldu. Sosyal medyayı sallayan o görüntüler haberimizin detaylarında yer alıyor.
Hayat Bilgisi, Bana Artık Hicran De, Mutlu Ol Yeter, Babil, Kavak Yelleri, Suskunlar, Kayıp, Kış Güneşi ve son olarak da İstanbullu Gelin dizisinde rol alan Aslı Enver oyunculuk kariyerinde başarılı ve emin adımlarla ilerlemeye devam ediyor.
Geçtiğimiz senelerde O Ses Türkiye Yılbaşına Özel yarışmasına katılan Aslı Enver’in Murat Boz ile ilişki yaşadığı bilgilerine ulaşılmıştı. Murat Boz ve Aslı Enver ikilisi olaylı ve sürekli biten bir ilişkinin ardından noktayı koymuş ikili yollarına ayrı bir şekilde devam etme kararı almışlardı. Aslı Enver geçtiğimiz haftalarda yeni bir aşka imza attı. Sarp Batur ile objektiflere takılan Aslı Enver ilişkisini saklamaya çalışmadı. Şimdilerde ise birlikte temiz havanın tadını çıkaran ikili gayet mutlu görünüyor.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.