Aslı Enver’den Yangın Çıkaran Bikinili Pozlar! Görenlerin Kanı Kaynadı, Ter İçerisinde Kaldı! Sosyal Medya Onu Konuşuyor! Neler Oluyor?

Hayat Bilgisi, Bana Artık Hicran De, Mutlu Ol Yeter, Babil, Kavak Yelleri, Suskunlar, Kayıp, Kış Güneşi ve son olarak da İstanbullu Gelin dizisinde rol alan Aslı Enver oyunculuk kariyerinde başarılı ve emin adımlarla ilerlemeye devam ediyor.

Geçtiğimiz senelerde O Ses Türkiye Yılbaşına Özel yarışmasına katılan Aslı Enver’in Murat Boz ile ilişki yaşadığı bilgilerine ulaşılmıştı. Murat Boz ve Aslı Enver ikilisi olaylı ve sürekli biten bir ilişkinin ardından noktayı koymuş ikili yollarına ayrı bir şekilde devam etme kararı almışlardı. Aslı Enver geçtiğimiz haftalarda yeni bir aşka imza attı. Sarp Batur ile objektiflere takılan Aslı Enver ilişkisini saklamaya çalışmadı. Şimdilerde ise birlikte temiz havanın tadını çıkaran ikili gayet mutlu görünüyor.



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