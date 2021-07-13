Esra Erol Acun Ilıcalı’ya Transfer Olduğunu Doğruladı! Müge Anlı Bile Şok İçerisinde! Artık Resmen Ücretli, Görenler Titredi! Neler Oluyor?

Son dönemlerde Exxen platformu ile birlikte birçok yeni projeye geçiş yapan Acun Ilıcalı, yeni programları da kanal bünyesine dahil etmek istiyor. Son gelişmeler neticesinde ise Atv kanalında yer alan gündüz kuşağı programlarına kafayı takan Acun Ilıcalı bu iddialara ne yanıt verecek? Bu bilgilerin sızması bile Acun Ilıcalı'yı çok fazla kızdırırken neler olacağını kimse kestiremiyor. İşte detaylar haberimizin bir sonraki sayfasında yer alıyor.

Eski fenomen dizileri Exxen platformuna çekerek başlayan Acun Ilıcalı son olarak ise Atv ekranlarının sevilen sunucusunu transfer etmek için yoğun çaba sarf ediyor. “Format adam” olarak bilinen Acun Ilıcalı, son dönemlerde Survivor, O Ses Türkiye ve Masterchef Türkiye programları ile Türkiye'de yeni bir çığır açmıştı.



Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz>>>

