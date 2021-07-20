- 20 Tem 2021 - 19:15

Müge Anlı Öyle Bir Gerçekle Karşı Karşıya Kaldı ki; Donup Kalacak! Esra Erol Adımını Attı, Artık Geri Dönüşü Yok... Müge Anlı Bitecek mi?

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Esra Erol ve Acun Ilıcalı güçlerini birleştirdi. Esra Erol’un Acun Ilıcalı’yla birlikte çalıştığını doğruladığı yönünde iddialar gündeme bomba gibi düştü. Müge Anlı’yla çalışmak istediği bilinen Acun Ilıcalı’nın bu hamlesi ise görenlere “Müge Anlı bile şok içerisinde bırakmıştır” yorumlarını yaptılar. Artık resmen ücretli! Neler oluyor?

Son dönemlerde Exxen platformu ile birlikte birçok yeni projeye geçiş yapan Acun Ilıcalı, yeni programları da kanal bünyesine dahil etmek istiyor. Son gelişmeler neticesinde ise Atv kanalında yer alan gündüz kuşağı programlarına kafayı takan Acun Ilıcalı bu iddialara ne yanıt verecek? Bu bilgilerin sızması bile Acun Ilıcalı'yı çok fazla kızdırırken neler olacağını kimse kestiremiyor. İşte detaylar haberimizin bir sonraki sayfasında yer alıyor.

Eski fenomen dizileri Exxen platformuna çekerek başlayan Acun Ilıcalı son olarak ise Atv ekranlarının sevilen sunucusunu transfer etmek için yoğun çaba sarf ediyor. “Format adam” olarak bilinen Acun Ilıcalı, son dönemlerde Survivor, O Ses Türkiye ve Masterchef Türkiye programları ile Türkiye'de yeni bir çığır açmıştı.

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz>>>

20 Tem 2021 - 19:15 Ankara- Yaşam

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Survivor İsmail Öyle Bir İtiraf Yaptı ki; Hayranları Çıldırdı! Meğer Acun Ilıcalı'ya Resmen Yalvarmış... Şimdi Arkasındaki Güç Belli Oldu! mask
Survivor İsmail Öyle Bir İtiraf Yaptı ki; Hayranları Çıldırdı! Meğer Acun Ilıcalı'ya Resmen Yalvarmış... Şimdi Arkasındaki Güç Belli Oldu!
Masterchef Yarışmasında Milyonları Titreten Skandal Olay! Böyle Skandal Görülmedi... Eğer Somer Şef Olmasaydı; O Yarışmacı Şuan... mask
Masterchef Yarışmasında Milyonları Titreten Skandal Olay! Böyle Skandal Görülmedi... Eğer Somer Şef Olmasaydı; O Yarışmacı Şuan...
İbrahim Tatlıses'le İlgili Öyle Bir Sırrı Ortaya Çıkardı ki; İmparator Hayranları Delirdi! Meğer Hülya Avşar ve İbrahim Tatlıses... "İmparator'un Hiç Hoşuna Gitmeyecek" mask
İbrahim Tatlıses'le İlgili Öyle Bir Sırrı Ortaya Çıkardı ki; İmparator Hayranları Delirdi! Meğer Hülya Avşar ve İbrahim Tatlıses... "İmparator'un Hiç Hoşuna Gitmeyecek"
Survivor Aleyna Çalışkan Sütyensiz Paylaşım Yaptı; O Fotoğrafı Görenlerin Resmen Dili Tutuldu! Ada Hayatı Biten Aleyna'nın Dışarıdaki Hayatı Dudak Uçuklatıyor... mask
Survivor Aleyna Çalışkan Sütyensiz Paylaşım Yaptı; O Fotoğrafı Görenlerin Resmen Dili Tutuldu! Ada Hayatı Biten Aleyna'nın Dışarıdaki Hayatı Dudak Uçuklatıyor...
Survivor Ayşe Kendini Bitirdi! Silahlar Patlayınca İnsanlar Neye Uğradığını Şaşırdı! Yine, Yeni Yeniden... O Video Herkesin Şoktan Şoka Girmesine Sebep Oldu! mask
Survivor Ayşe Kendini Bitirdi! Silahlar Patlayınca İnsanlar Neye Uğradığını Şaşırdı! Yine, Yeni Yeniden... O Video Herkesin Şoktan Şoka Girmesine Sebep Oldu!
A101 Resmen Çıldırdı! Böyle Aktüel Yok...Biraz Daha Önü Açılırsa; Tamamen Bedava Dağıtacak! Böyle Bir İndirim Yok, Kapıda Kuyruklar Oluştu... mask
A101 Resmen Çıldırdı! Böyle Aktüel Yok...Biraz Daha Önü Açılırsa; Tamamen Bedava Dağıtacak! Böyle Bir İndirim Yok, Kapıda Kuyruklar Oluştu...

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status