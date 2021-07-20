Müge Anlı Öyle Bir Gerçekle Karşı Karşıya Kaldı ki; Donup Kalacak! Esra Erol Adımını Attı, Artık Geri Dönüşü Yok... Müge Anlı Bitecek mi?
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Esra Erol ve Acun Ilıcalı güçlerini birleştirdi. Esra Erol’un Acun Ilıcalı’yla birlikte çalıştığını doğruladığı yönünde iddialar gündeme bomba gibi düştü. Müge Anlı’yla çalışmak istediği bilinen Acun Ilıcalı’nın bu hamlesi ise görenlere “Müge Anlı bile şok içerisinde bırakmıştır” yorumlarını yaptılar. Artık resmen ücretli! Neler oluyor?
Son dönemlerde Exxen platformu ile birlikte birçok yeni projeye geçiş yapan Acun Ilıcalı, yeni programları da kanal bünyesine dahil etmek istiyor. Son gelişmeler neticesinde ise Atv kanalında yer alan gündüz kuşağı programlarına kafayı takan Acun Ilıcalı bu iddialara ne yanıt verecek? Bu bilgilerin sızması bile Acun Ilıcalı'yı çok fazla kızdırırken neler olacağını kimse kestiremiyor. İşte detaylar haberimizin bir sonraki sayfasında yer alıyor.
Eski fenomen dizileri Exxen platformuna çekerek başlayan Acun Ilıcalı son olarak ise Atv ekranlarının sevilen sunucusunu transfer etmek için yoğun çaba sarf ediyor. “Format adam” olarak bilinen Acun Ilıcalı, son dönemlerde Survivor, O Ses Türkiye ve Masterchef Türkiye programları ile Türkiye'de yeni bir çığır açmıştı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.