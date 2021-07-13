Hazar Ergüçlü’nün Yeni İmajı Görenleri Şoke Etti! ‘’Sen Kendine Ne Yaptın Böyle?’’ Gören Başkası Sanıyor, Kimse Tanıyamıyor! Öyle Bir Hale Geldi Ki…
Geçen sezonda yayına giren ve yayın tarihinden bu yana izleyici üzerinde büyük bir etki yaratan Alev Alev dizisinin sevilen isminden herkesi şoke edecek yeni imaj paylaşımı geldi. Hazar Ergüçlü’nün bu imajı sosyal medyaya damga vurdu.
Sosyal medyayı oldukça sık bir şekilde kullanan ve yeni imajını takipçileriyle paylaşan Hazar Ergüçlü bambaşka biri oldu. Görenlerin tanımakta güçlük çektiği Hazar Ergüçlü yeni imajını sevenlerinin beğenisine sundu.
Hazar Ergüçlü derin dekolteli midi boy siyah elbisesi ile gözleri kamaştırmayı başardı. Yeni imajı ile birlikte paylaştığı fotoğrafı sosyal medya üzerinde dakikada binlerce beğeni yağmuruna tutuldu. Hazar Ergüçlü’nün bazı hayranları yeni imajını oldukça beğenirken bazı takipçileri de ‘’Lütfen eski haline dön.’’ Dedi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.