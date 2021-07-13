Hazar Ergüçlü’nün Yeni İmajı Görenleri Şoke Etti! ‘’Sen Kendine Ne Yaptın Böyle?’’ Gören Başkası Sanıyor, Kimse Tanıyamıyor! Öyle Bir Hale Geldi Ki…

Sosyal medyayı oldukça sık bir şekilde kullanan ve yeni imajını takipçileriyle paylaşan Hazar Ergüçlü bambaşka biri oldu. Görenlerin tanımakta güçlük çektiği Hazar Ergüçlü yeni imajını sevenlerinin beğenisine sundu.

Hazar Ergüçlü derin dekolteli midi boy siyah elbisesi ile gözleri kamaştırmayı başardı. Yeni imajı ile birlikte paylaştığı fotoğrafı sosyal medya üzerinde dakikada binlerce beğeni yağmuruna tutuldu. Hazar Ergüçlü’nün bazı hayranları yeni imajını oldukça beğenirken bazı takipçileri de ‘’Lütfen eski haline dön.’’ Dedi.