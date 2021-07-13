Acun Ilıcalı Servetini Konuşturdu! “Bir Babaya Bunlar Denilmez” Artık Sınır Noktasında! Kızına Aldığı Şey Olay Yarattı!
Televizyon ekranlarının vazgeçilmez ismi Acun Ilıcalı Zeynep Yılmaz’dan olan kızı Yasemin Ilıcalı’ya aldığı elbisenin fiyatı ‘’Yuh artık!’’ dedirtti. Elbisenin fiyatını duyunca kulaklarınıza inanamayacaksınız. Fiyatını duyan sosyal medya takipçileri ‘’Altı üstü bir elbise’’ yorumunda bulundu. Tüm detaylar haberin devamında yer alıyor.
Geçtiğimiz günlerde eski eşin Zeynep Yılmaz’dan olan kızı Yasemin Ilıcalı’nın doğum gününü sosyal medyada paylaştığı bir gönderi ile paylaşan Acun Ilıcalı gönderinin altına ‘’Hiç büyümeyeceksin gibi geliyordu, nasıl da büyüdün nasıl da böyle güzel oldun... Senin o bakışlarını yerim benim biricik Yasemin'im..." notunu düşmüştü.
Kızının doğum gününü oldukça içen bir şekilde kutlayan Acun Ilıcalı görenleri de duygulandırmıştı. 4 kız çocuğu babası Acun Ilıcalı’nın bu paylaşımına saati binlerce beğeni yağmış ve yorum yağmuruna da tutulmuştu. Yasemin Ilıcalı’nın doğum günü kutlamaları için giymiş olduğu rengarenk gökkuşağı deseninde ki elbise pek çok kişi tarafından beğenilmiş ve haliyle fiyatı da merak konusu haline gelmişti.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.