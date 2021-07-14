- 14 Tem 2021 - 00:06

Ankara Millet Kütüphanesi Nerede, Nasıl Gidilir? Millet Kütüphanesine Nasıl Girilir? Millet Kütüphaneye Üye Olmadan Girilir Mi?

Ankara’ya 20 Şubat 2020 tarihinde kazandırılan Millet Kütüphanesi, vatandaşlar tarafından yoğun bir ilgi görüyor. Birçok kaynağa aynı anda ulaşmak isteyen başkentliler ise, Millet Kütüphanesi hakkındaki detayları merak ediyor. Peki, Ankara Millet Kütüphanesi nerede, nasıl gidilir? Millet kütüphanesine nasıl girilir? Millet kütüphaneye üye olmadan girilir mi? İşte, detaylar…

Cumhurbaşkanlığı tarafından hayata geçirilen Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi, 20 Şubat 2021 tarihinden bu yana Ankara’da araştırmacılara kapılarını açmış bulunuyor. Başkentlilerin de yoğun bir ilgi gösterdiği Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi, 134 farklı dilde 4 milyondan fazla kitap koleksiyonunu içerisinde barındırıyor. Özellikle yüksek lisans ve doktora öğrencileri için bir nimet değerinde olan bu kütüphane, 120 milyon makale ve rapor ile pek çok kaynağı araştırmacılara sunuyor.

Ankara Millet Kütüphanesi Nerede, Nasıl Gidilir?

Türkiye Cumhuriyeti’nin en büyük kütüphanesi olan Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’ni ilk kez ziyaret edecek olanlar, “Ankara Millet Kütüphanesi nerede, nasıl gidilir?” sorusuna yanıt arıyor. Ankara Millet Kütüphanesi, Yenimahalle ilçesi sınırları içerisinde yer alan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe kampüsünde bulunuyor. Ayrıca, kütüphaneye üç farklı EGO otobüsü ile doğrudan gidilebiliyor.

Ege mahallesi ve Beştepe arasında güzergahı olan 339-7 ve Uyanış, Pınarbaşı, İskitler, emniyet sarayı, AŞTİ ve Beştepe güzergahlarında giden 479 numaralı otobüsler ile kütüphaneye ulaşmak mümkün oluyor. Öte yandan MTA, emsan sitesi ve Söğütözü caddesi güzergahında giden 167 numaralı otobüs de kütüphanenin önünden geçiyor. Ancak bu otobüsü kullanacak olan başkentlilerin, cumhurbaşkanlığı durağında inmesi gerekiyor.

14 Tem 2021 - 00:06 - Yaşam

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