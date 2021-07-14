Doğuma Giderken Çanta Nasıl Hazırlanır? Doğuma Giderken Çantaya Neler Konur? Bebek Çantası Nasıl Olmalı?

Anne ve babaların heyecanla beklediği doğum anı, hayatın her özel günü gibi birden çıkıp geliveriyor. Özellikle acil doğumlar için doğum ve bebek çantasının aylar öncesinden hazırlanıp kapıya en yakın noktaya ya da araba bırakılmasında fayda bulunuyor. Öte yandan doğumdan sonra ihtiyaçları olan tek kişi anne veya bebek olmuyor. Babanın da doğum çantasına kendisi için eklemesi gereken temel birkaç eşya bulunuyor.

Doğuma Giderken Çanta Nasıl Hazırlanır?



Özellikle ilk kez ebeveyn olacak anne ve babalar, doğum çantalarında herhangi bir eksik yaşamamak için “doğuma giderken çanta nasıl hazırlanır?” sorusuna yanıt arıyor. Öncelikle, fazlanın her şey olduğu nokta tam olarak doğum anı oluyor. Çünkü doğumun nasıl gerçekleştiği ve anne ile bebeğin sağlık durumuna bağlı olarak, hastanede kalma süresi değişiklik gösterebiliyor. Bu yüzden her şeyden birkaç çift almanın faydası genellikle hastanede anlaşılıyor. Doğum çantası hazırlanırken, minimum 1 gün hastanede kalınacağının unutulmaması gerekiyor. Bu süre anne ve bebeğe bağlı olarak 3 güne kadar da çıkabiliyor. Bu yüzden ebeveynlerin bu doğrultuda bir hazırlık yapması gerekiyor.