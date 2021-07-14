Doğuma Giderken Çanta Nasıl Hazırlanır? Doğuma Giderken Çantaya Neler Konur? Bebek Çantası Nasıl Olmalı?
İnsan yaşamının en telaşlı anlarından biri doğum zamanları oluyor. Bebeğini kucağına alacağı için heyecanlı olan anne ve babalar, doğumdan sonra lazım olacak malzemeleri unutma konusunda her zaman telaşlanıyor. Peki, doğuma giderken çanta nasıl hazırlanır? Doğuma giderken çantaya neler konur? Bebek çantası nasıl olmalı? İşte, detaylar…
Anne ve babaların heyecanla beklediği doğum anı, hayatın her özel günü gibi birden çıkıp geliveriyor. Özellikle acil doğumlar için doğum ve bebek çantasının aylar öncesinden hazırlanıp kapıya en yakın noktaya ya da araba bırakılmasında fayda bulunuyor. Öte yandan doğumdan sonra ihtiyaçları olan tek kişi anne veya bebek olmuyor. Babanın da doğum çantasına kendisi için eklemesi gereken temel birkaç eşya bulunuyor.
Doğuma Giderken Çanta Nasıl Hazırlanır?
Özellikle ilk kez ebeveyn olacak anne ve babalar, doğum çantalarında herhangi bir eksik yaşamamak için “doğuma giderken çanta nasıl hazırlanır?” sorusuna yanıt arıyor. Öncelikle, fazlanın her şey olduğu nokta tam olarak doğum anı oluyor. Çünkü doğumun nasıl gerçekleştiği ve anne ile bebeğin sağlık durumuna bağlı olarak, hastanede kalma süresi değişiklik gösterebiliyor. Bu yüzden her şeyden birkaç çift almanın faydası genellikle hastanede anlaşılıyor. Doğum çantası hazırlanırken, minimum 1 gün hastanede kalınacağının unutulmaması gerekiyor. Bu süre anne ve bebeğe bağlı olarak 3 güne kadar da çıkabiliyor. Bu yüzden ebeveynlerin bu doğrultuda bir hazırlık yapması gerekiyor.
14 Tem 2021 - 00:07 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.