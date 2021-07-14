- 14 Tem 2021 - 00:09

Bankalar Kurban Bayramı Tatilinde Hangi Günler Açık? Bankalar Bayram Tatiline Ne Zaman Giriyor? 19 Temmuz Arefe Günü Bankalar Açık Mı?

Kurban Bayramı tatilinin resmi olarak kesinleşmesinin ardından, vatandaşın gündemine gelen ilk soru bankaların çalışma saatleri oldu. Öte yandan banka ile ilgili işleri olan vatandaşlar, önlem alabilmek için konuyla ilgili araştırmalara başladı. Peki, Bankalar Kurban Bayramı tatilinde hangi günler açık? Bankalar bayram tatiline ne zaman giriyor? 19 Temmuz arefe günü bankalar açık mı? İşte, detaylar…

Yaklaşan Kurban Bayramı, hizmet verecek olan kamu ve kuruluşları merak ettirmeye başladı. Bu kurumların başında gelen bankaların ise, Kurban Bayramı boyunca nasıl çalışacakları vatandaşlar tarafından merak edildi. Konuyla ilgili açıklama ise, resmi tatili netleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan geldi.

Bankalar Kurban Bayramı Tatilinde Hangi Günler Açık?

Her bayram vatandaşın öncelikli gündemi haline gelen banka çalışma saatleri, Kurban Bayramı ile birlikte yeniden gündeme geldi. Özellikle maaş tarihleri Kurban Bayramı içerisine denk gelen vatandaşlar; “bankalar Kurban Bayramı tatilinde hangi günler açık?” sorusuna yanıt aramaya başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuyla ilgili resmi tatilin 9 güne çıkarıldığını söyledi. 

14 Tem 2021 - 00:09 - Yaşam

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