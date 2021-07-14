Bankalar Kurban Bayramı Tatilinde Hangi Günler Açık? Bankalar Bayram Tatiline Ne Zaman Giriyor? 19 Temmuz Arefe Günü Bankalar Açık Mı?
Kurban Bayramı tatilinin resmi olarak kesinleşmesinin ardından, vatandaşın gündemine gelen ilk soru bankaların çalışma saatleri oldu. Öte yandan banka ile ilgili işleri olan vatandaşlar, önlem alabilmek için konuyla ilgili araştırmalara başladı. Peki, Bankalar Kurban Bayramı tatilinde hangi günler açık? Bankalar bayram tatiline ne zaman giriyor? 19 Temmuz arefe günü bankalar açık mı? İşte, detaylar…
Yaklaşan Kurban Bayramı, hizmet verecek olan kamu ve kuruluşları merak ettirmeye başladı. Bu kurumların başında gelen bankaların ise, Kurban Bayramı boyunca nasıl çalışacakları vatandaşlar tarafından merak edildi. Konuyla ilgili açıklama ise, resmi tatili netleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan geldi.
Bankalar Kurban Bayramı Tatilinde Hangi Günler Açık?
Her bayram vatandaşın öncelikli gündemi haline gelen banka çalışma saatleri, Kurban Bayramı ile birlikte yeniden gündeme geldi. Özellikle maaş tarihleri Kurban Bayramı içerisine denk gelen vatandaşlar; “bankalar Kurban Bayramı tatilinde hangi günler açık?” sorusuna yanıt aramaya başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuyla ilgili resmi tatilin 9 güne çıkarıldığını söyledi.
14 Tem 2021 - 00:09 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.