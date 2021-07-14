- 14 Tem 2021 - 00:10

Ankara'da Bayramda Hava Durumu Nasıl Olacak? Meteoroloji Ankara İçin Gün Gün Açıkladı! Ankara Bir Daha Böyle Sıcak Göremeyecek, O Kadar Sıcak…

Havanın en çok ısındığı aylara denk gelen Kurban Bayramı, özellikle bayram ziyaretleri yapacak olan vatandaşları telaşlandırmaya başladı. Başkent Ankara’nın yazlarının oldukça sıcak geçmesi ise, Ankaralılara bayramda hava durumunu merak ettirir hale getirdi. Ankara'da bayramda hava durumu nasıl olacak? İşte, meteoroloji Ankara için gün gün açıkladı…

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan Kurban Bayramı ifa edilme tarihleri, bu yıl 20-23 Temmuz olarak belirlendi. Temmuz ayının en sıcak yaz aylarından biri olması ise, yazları oldukça sıcak geçiren başkentlileri endişelendirmeye başladı. Özellikle bayram ziyareti yapacak olan Ankaralılar, gözünü meteorolojiye çevirdi. Meteorolojiden ise Ankara için gün ve gün hava durumu tahmini geldi.

Ankara'da Bayramda Hava Durumu Nasıl Olacak?

Kurban Bayramları, hangi aya denk gelirse gelsin genellikle yağışlı geçmesi ile fark yaratıyor. Başkent Ankara’nın ise yazları az yağış alıyor olması, bayramın diğer illere göre daha sıcak geçeceğine işaret ediyor.

Peki, Ankara’da bayramda hava durumu nasıl olacak? Arife gününe oldukça sıcak uyanacak olan Ankaralılar, bayramın son gününe kadar birkaç derecelik sıcaklık düşüşleri ile normal bir hava sıcaklığına dönüş yapacak.

Meteoroloji Ankara İçin Gün Gün Açıkladı!
Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi, vatandaşların açık hava işlerini planlayabilmesi için meteorolojiden başkentlilere uyarılar geldi. Öte yandan bayramdaki hava durumu tahmini meteoroloji Ankara için gün gün açıkladı! İşte, Kurban Bayramı’nda Ankara’nın gün gün hava durumu tahmini:

·       19 Temmuz Pazartesi        gündüz 36 derece/gece 19 derece

·       20 Temmuz Salı                gündüz 34 derece/gece 19 derece

·       21 Temmuz Çarşamba      gündüz 33 derece/gece 18 derece

·       22 Temmuz Perşembe      gündüz 30 derece/gece 16 derece

·       23 Temmuz Cuma            gündüz 28 derece/gece 16 derece

14 Tem 2021 - 00:10 - Yaşam

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