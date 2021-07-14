Ankara Bayramda Otobüsler Ücretsiz Mi? Ankara EGO Ne Zaman Ücretsiz? Ankara’da Metro Ve Özel Halk Otobüsleri Ücretsiz Mi?

Başkentte bayramda ziyaretler nedeniyle daha çok kullanılan toplu taşıma araçları, Ankara’nın dört bir yanına ulaşımı daha kolay kılıyor. Özellikle metro ile ulaşımlarını bir hayli hızlandıran başkentliler, bayram trafiğine kendi araçları ile girmek istemiyor. Bu nedenle Ankara Büyükşehir Belediyesi, başkentlilere hizmetini artırmak için bayram dönemleri ücretsiz şehir içi yolculuk olanağı tanıyor. Bayramlarda uygulanan bu hizmetin 2021 yılı Kurban Bayramı için ise geçerli olup olmadığı başkentliler tarafından merak ediliyor.

Ankara Bayramda Otobüsler Ücretsiz Mi?



2020 yılında konuyla ilgili Ankaralılara açıklama yapan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş; “Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentlilerin Kurban Bayramını huzur içinde geçirebilmesi için tüm hazırlıklarını tamamladı. Başkentliler, 31 Temmuz-3 Ağustos tarihlerinde 4 gün sürecek olan Kurban Bayramı süresince EGO otobüslerini, ANKARAY ve Metroyu 06.00 ile 24.00 saatleri arasında ücretsiz kullanabilecek” ifadelerini Twitter hesabından paylaşmıştı.



Bayramlarda toplu taşıma araçlarını kullanacak olan vatandaşlar, “Ankara bayramda otobusler ücretsiz mi?” sorusuna yanıt arıyor. 2021 yılı Kurban Bayramı için henüz açıklama gerçekleştirmemiş olan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın konuyla ilgili resmi tatilin başlangıcı olan cuma gününe kadar açıklama yapması bekleniyor.