Ankara’da Bayramda Marketler Açık Mı? Marketler Kaça Kadar Açık, Kaçta Kapanıyor? Kurban Bayramında Marketlerin Gün Gün Çalışma Saatleri…

Bu sene Kurban Bayramı’nın resmi tatili diğer yıllara göre çok daha uzun olarak belirlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kurban Bayramı resmi tatil açıklamasının ardından 16 – 25 Temmuz 2021 tarihleri arasında tüm kurum ve kuruluşların tatile gireceği öğrenildi. Hal böyle olunca başkent Ankaralılar, Kurban Bayramı resmi tatili boyunca hangi iş yerlerinin çalışmaya devam edeceğini merak etmeye başladı.

Ankara’da Bayramda Marketler Açık Mı?



Bayramlarda bitmeyen ihtiyaçlar, son güne kadar sarkabiliyor. Bunun farkında olan başkent Ankaralılar, “Ankara’da bayramda marketler açık mı?” sorusuna yanıt arıyor. Tüm Türkiye’de olduğu gibi Ankara’da da marketler, bayram tatili boyunca hizmet vermeye devam ediyor. Öte yandan gıda tedarik zinciri içerisinde önemli bir konuma sahip olan marketler, vatandaşların acil ihtiyaçlarına ulaşabilmesi sebebiyle, kapalı tutulduğu hiçbir resmi tatil bulunmuyor.



Marketler Kaça Kadar Açık, Kaçta Kapanıyor?



Türkiye’de marketlerin sabit bir açılış veya kapanış saati bulunmuyor. Her market zinciri kendi kurumu içerisinde bu konuyla ilgili karar verme yetkisine sahip oluyor. Peki, marketler kaça kadar açık, kaçta kapanıyor? Marketler genellikle açılış saatine göre kapanış saatini belirliyor. Yani, gün içerisinde 12 saat açık olarak müşterilerine hizmet veriyor. Dolayısıyla saat 08.00’de açılan bir market, saat 20.00’da; saat 09.00’da açılan bir market, saat 21.00’da; saat 10.00’da açılan bir market ise saat 22.00’da kepenklerini kapatıyor.