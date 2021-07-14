- 14 Tem 2021 - 00:03 G: 14 Tem 2021 - 00:08

Ankara’da Bayramda Kargolar Açık Mı? 2021 Kurban Bayramı’nda Bugün Kargolar Çalışıyor Mu? Kurban Bayramında Kargo Şirketlerinin Gün Gün Çalışma Saatleri…

Yaklaşan Kurban Bayramı ile birlikte resmi tatilin 9 güne çıkarılmış olması kapalı olacak iş yerlerini merak ettirmeye başladı. Bu merak edilen iş yerlerin başında ise kargo şirketleri yer aldı. Ankara’da bayramda kargolar açık mı? 2021 kurban bayramı’nda bugün kargolar çalışıyor mu? İşte, Kurban Bayramında kargo şirketlerinin gün gün çalışma saatleri…

Kurban Bayramı boyunca 9 gün resmi tatil uygulamasına giden Türkiye’de iş yerlerinin çalışma durumu da yavaş yavaş belli olmaya başladı. Resmi tatil boyunca çalışma akıbetleri en çok merak edilen kargolar ise vatandaşları konuyla ilgili araştırma yapmak zorunda bıraktı.

Ankara’da Bayramda Kargolar Açık Mı?

Özellikle pandemi döneminde gönderiler için sıklıkla başvurulan kargo şirketleri, çoğu zaman mesai saatlerinin dışında da çalışmak zorunda kaldı. Bu nedenle yaklaşan Kurban Bayramı başkentlilerin aklına “Ankara’da bayramda kargolar açık mı?” sorusunu getirdi. Geçtiğimiz Ramazan Bayramı’nda hizmet vermeyen kargoların 9 günlük Kurban Bayramı resmi tatili boyunca hizmet verip vermeyeceği henüz netleşmedi.

14 Tem 2021 - 00:03 - Yaşam

# ANKARA REHBERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara’da Kurban Bayramında Dolmuşlar Çalışıyor Mu 2021? Bugün Dolmuşlar Çalışıyor Mu? mask
Ankara’da Kurban Bayramında Dolmuşlar Çalışıyor Mu 2021? Bugün Dolmuşlar Çalışıyor Mu?
Ankara Bayramda Otobüsler Ücretsiz Mi? Ankara EGO Ne Zaman Ücretsiz? Ankara’da Metro Ve Özel Halk Otobüsleri Ücretsiz Mi? mask
Ankara Bayramda Otobüsler Ücretsiz Mi? Ankara EGO Ne Zaman Ücretsiz? Ankara’da Metro Ve Özel Halk Otobüsleri Ücretsiz Mi?
Ankara'da Bayramda Hava Durumu Nasıl Olacak? Meteoroloji Ankara İçin Gün Gün Açıkladı! Ankara Bir Daha Böyle Sıcak Göremeyecek, O Kadar Sıcak… mask
Ankara'da Bayramda Hava Durumu Nasıl Olacak? Meteoroloji Ankara İçin Gün Gün Açıkladı! Ankara Bir Daha Böyle Sıcak Göremeyecek, O Kadar Sıcak…
Ankara’da Bayramda Marketler Açık Mı? Marketler Kaça Kadar Açık, Kaçta Kapanıyor? Kurban Bayramında Marketlerin Gün Gün Çalışma Saatleri… mask
Ankara’da Bayramda Marketler Açık Mı? Marketler Kaça Kadar Açık, Kaçta Kapanıyor? Kurban Bayramında Marketlerin Gün Gün Çalışma Saatleri…
Ankara Millet Kütüphanesi Nerede, Nasıl Gidilir? Millet Kütüphanesine Nasıl Girilir? Millet Kütüphaneye Üye Olmadan Girilir Mi? mask
Ankara Millet Kütüphanesi Nerede, Nasıl Gidilir? Millet Kütüphanesine Nasıl Girilir? Millet Kütüphaneye Üye Olmadan Girilir Mi?
Orjinal Ankara Tava Nasıl Yapılır? Pirinçli Ve Arpa Şehriyeli Ankara Tava Nasıl Yapılır? İşte Lezzet Patlamasının Tarifi… mask
Orjinal Ankara Tava Nasıl Yapılır? Pirinçli Ve Arpa Şehriyeli Ankara Tava Nasıl Yapılır? İşte Lezzet Patlamasının Tarifi…
Ankara İstanbul Hızlı Tren Kaç Saat Sürer? Ankara İstanbul Hızlı Tren Kaç Durak? Hızlı Tren Ankara İstanbul Kaç TL? mask
Ankara İstanbul Hızlı Tren Kaç Saat Sürer? Ankara İstanbul Hızlı Tren Kaç Durak? Hızlı Tren Ankara İstanbul Kaç TL?
Ankara’dan Ukrayna'ya Nasıl Gidilir? Ukrayna'ya Gitmek İçin Pasaport Gerekli Mi? Ukrayna Gitmek İçin Ne Gerekir? mask
Ankara’dan Ukrayna'ya Nasıl Gidilir? Ukrayna'ya Gitmek İçin Pasaport Gerekli Mi? Ukrayna Gitmek İçin Ne Gerekir?
Ankara’dan Kıbrıs'a Nasıl Gidilir? Kıbrıs'a Gitmek İçin Pasaport Gerekli Mi? mask
Ankara’dan Kıbrıs'a Nasıl Gidilir? Kıbrıs'a Gitmek İçin Pasaport Gerekli Mi?
Ankara Mutfağının Yöresel Çorbası İnceğiz Çorbası Nasıl Yapılır? İnceğiz Çorbasının Hikayesi Nedir? İşte İnceğiz Çorbasının Tarifi mask
Ankara Mutfağının Yöresel Çorbası İnceğiz Çorbası Nasıl Yapılır? İnceğiz Çorbasının Hikayesi Nedir? İşte İnceğiz Çorbasının Tarifi
# ANKARA HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
14 Temmuz 2021 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
14 Temmuz 2021 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 14 Temmuz 2021 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri mask
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 14 Temmuz 2021 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri
Ankara’da Kurban Bayramında Dolmuşlar Çalışıyor Mu 2021? Bugün Dolmuşlar Çalışıyor Mu? mask
Ankara’da Kurban Bayramında Dolmuşlar Çalışıyor Mu 2021? Bugün Dolmuşlar Çalışıyor Mu?
Ankara Bayramda Otobüsler Ücretsiz Mi? Ankara EGO Ne Zaman Ücretsiz? Ankara’da Metro Ve Özel Halk Otobüsleri Ücretsiz Mi? mask
Ankara Bayramda Otobüsler Ücretsiz Mi? Ankara EGO Ne Zaman Ücretsiz? Ankara’da Metro Ve Özel Halk Otobüsleri Ücretsiz Mi?
Ankara'da Bayramda Hava Durumu Nasıl Olacak? Meteoroloji Ankara İçin Gün Gün Açıkladı! Ankara Bir Daha Böyle Sıcak Göremeyecek, O Kadar Sıcak… mask
Ankara'da Bayramda Hava Durumu Nasıl Olacak? Meteoroloji Ankara İçin Gün Gün Açıkladı! Ankara Bir Daha Böyle Sıcak Göremeyecek, O Kadar Sıcak…
Ankara’da Bayramda Marketler Açık Mı? Marketler Kaça Kadar Açık, Kaçta Kapanıyor? Kurban Bayramında Marketlerin Gün Gün Çalışma Saatleri… mask
Ankara’da Bayramda Marketler Açık Mı? Marketler Kaça Kadar Açık, Kaçta Kapanıyor? Kurban Bayramında Marketlerin Gün Gün Çalışma Saatleri…
Ankara Millet Kütüphanesi Nerede, Nasıl Gidilir? Millet Kütüphanesine Nasıl Girilir? Millet Kütüphaneye Üye Olmadan Girilir Mi? mask
Ankara Millet Kütüphanesi Nerede, Nasıl Gidilir? Millet Kütüphanesine Nasıl Girilir? Millet Kütüphaneye Üye Olmadan Girilir Mi?
Ankara’dan Ukrayna'ya Nasıl Gidilir? Ukrayna'ya Gitmek İçin Pasaport Gerekli Mi? Ukrayna Gitmek İçin Ne Gerekir? mask
Ankara’dan Ukrayna'ya Nasıl Gidilir? Ukrayna'ya Gitmek İçin Pasaport Gerekli Mi? Ukrayna Gitmek İçin Ne Gerekir?
Ankara’dan Kıbrıs'a Nasıl Gidilir? Kıbrıs'a Gitmek İçin Pasaport Gerekli Mi? mask
Ankara’dan Kıbrıs'a Nasıl Gidilir? Kıbrıs'a Gitmek İçin Pasaport Gerekli Mi?
Ankara Mutfağının Yöresel Çorbası İnceğiz Çorbası Nasıl Yapılır? İnceğiz Çorbasının Hikayesi Nedir? İşte İnceğiz Çorbasının Tarifi mask
Ankara Mutfağının Yöresel Çorbası İnceğiz Çorbası Nasıl Yapılır? İnceğiz Çorbasının Hikayesi Nedir? İşte İnceğiz Çorbasının Tarifi
# GÜNDEM ÖZETİ İLE İLİŞKİLİ:
Kaymakam Nasıl Olunur? Kaymakam Olmak Zor Mu? Kaç Yılda Kaymakam Olunur? Kaymakam Ne Kadar Maaş Alıyor 2021? mask
Kaymakam Nasıl Olunur? Kaymakam Olmak Zor Mu? Kaç Yılda Kaymakam Olunur? Kaymakam Ne Kadar Maaş Alıyor 2021?
Başhekim Nasıl Olunur? Kimler Başhekim Olur? Bir Başhekim Ne Kadar Maaş Alır? mask
Başhekim Nasıl Olunur? Kimler Başhekim Olur? Bir Başhekim Ne Kadar Maaş Alır?
Bankalar Kurban Bayramı Tatilinde Hangi Günler Açık? Bankalar Bayram Tatiline Ne Zaman Giriyor? 19 Temmuz Arefe Günü Bankalar Açık Mı? mask
Bankalar Kurban Bayramı Tatilinde Hangi Günler Açık? Bankalar Bayram Tatiline Ne Zaman Giriyor? 19 Temmuz Arefe Günü Bankalar Açık Mı?
Orgeneral Nasıl Olunur? General Ne Kadar Maaş Alıyor? Orgeneral Maaşı Ne Kadar 2021? mask
Orgeneral Nasıl Olunur? General Ne Kadar Maaş Alıyor? Orgeneral Maaşı Ne Kadar 2021?
Astsubay Nasıl Olunur 2021? Astsubay Olmak İçin Hangi Sınava Girilir? Astsubay Maaşı Ne Kadar 2021? mask
Astsubay Nasıl Olunur 2021? Astsubay Olmak İçin Hangi Sınava Girilir? Astsubay Maaşı Ne Kadar 2021?
Doğuma Giderken Çanta Nasıl Hazırlanır? Doğuma Giderken Çantaya Neler Konur? Bebek Çantası Nasıl Olmalı? mask
Doğuma Giderken Çanta Nasıl Hazırlanır? Doğuma Giderken Çantaya Neler Konur? Bebek Çantası Nasıl Olmalı?
O Ülkede Bitcoin Ticaret Hacmi Rekor Seviye Yükseliş Gösterdi! mask
O Ülkede Bitcoin Ticaret Hacmi Rekor Seviye Yükseliş Gösterdi!
Gümüş Yatırımcıları Gözünü ABD Enflasyon Verilerine Dikti! mask
Gümüş Yatırımcıları Gözünü ABD Enflasyon Verilerine Dikti!
Lider Kripto Para Bitcoin Fiyatı İçin Teknik Göstergeler Neleri İşaret Ediyor? mask
Lider Kripto Para Bitcoin Fiyatı İçin Teknik Göstergeler Neleri İşaret Ediyor?
Avrupa Birliği Ülkelerinin 12 Yıllık Toparlanma Planları Onaylandı mask
Avrupa Birliği Ülkelerinin 12 Yıllık Toparlanma Planları Onaylandı
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
14 Temmuz 2021 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
14 Temmuz 2021 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 14 Temmuz 2021 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri mask
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 14 Temmuz 2021 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri
Kaymakam Nasıl Olunur? Kaymakam Olmak Zor Mu? Kaç Yılda Kaymakam Olunur? Kaymakam Ne Kadar Maaş Alıyor 2021? mask
Kaymakam Nasıl Olunur? Kaymakam Olmak Zor Mu? Kaç Yılda Kaymakam Olunur? Kaymakam Ne Kadar Maaş Alıyor 2021?
Başhekim Nasıl Olunur? Kimler Başhekim Olur? Bir Başhekim Ne Kadar Maaş Alır? mask
Başhekim Nasıl Olunur? Kimler Başhekim Olur? Bir Başhekim Ne Kadar Maaş Alır?
Ankara’da Kurban Bayramında Dolmuşlar Çalışıyor Mu 2021? Bugün Dolmuşlar Çalışıyor Mu? mask
Ankara’da Kurban Bayramında Dolmuşlar Çalışıyor Mu 2021? Bugün Dolmuşlar Çalışıyor Mu?
Ankara Bayramda Otobüsler Ücretsiz Mi? Ankara EGO Ne Zaman Ücretsiz? Ankara’da Metro Ve Özel Halk Otobüsleri Ücretsiz Mi? mask
Ankara Bayramda Otobüsler Ücretsiz Mi? Ankara EGO Ne Zaman Ücretsiz? Ankara’da Metro Ve Özel Halk Otobüsleri Ücretsiz Mi?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status