Ankara’da Bayramda Kargolar Açık Mı? 2021 Kurban Bayramı’nda Bugün Kargolar Çalışıyor Mu? Kurban Bayramında Kargo Şirketlerinin Gün Gün Çalışma Saatleri…
Yaklaşan Kurban Bayramı ile birlikte resmi tatilin 9 güne çıkarılmış olması kapalı olacak iş yerlerini merak ettirmeye başladı. Bu merak edilen iş yerlerin başında ise kargo şirketleri yer aldı. Ankara’da bayramda kargolar açık mı? 2021 kurban bayramı’nda bugün kargolar çalışıyor mu? İşte, Kurban Bayramında kargo şirketlerinin gün gün çalışma saatleri…
Kurban Bayramı boyunca 9 gün resmi tatil uygulamasına giden Türkiye’de iş yerlerinin çalışma durumu da yavaş yavaş belli olmaya başladı. Resmi tatil boyunca çalışma akıbetleri en çok merak edilen kargolar ise vatandaşları konuyla ilgili araştırma yapmak zorunda bıraktı.
Ankara’da Bayramda Kargolar Açık Mı?
Özellikle pandemi döneminde gönderiler için sıklıkla başvurulan kargo şirketleri, çoğu zaman mesai saatlerinin dışında da çalışmak zorunda kaldı. Bu nedenle yaklaşan Kurban Bayramı başkentlilerin aklına “Ankara’da bayramda kargolar açık mı?” sorusunu getirdi. Geçtiğimiz Ramazan Bayramı’nda hizmet vermeyen kargoların 9 günlük Kurban Bayramı resmi tatili boyunca hizmet verip vermeyeceği henüz netleşmedi.
14 Tem 2021 - 00:03 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.