Ankara’da Bayramda Kargolar Açık Mı? 2021 Kurban Bayramı’nda Bugün Kargolar Çalışıyor Mu? Kurban Bayramında Kargo Şirketlerinin Gün Gün Çalışma Saatleri…

Kurban Bayramı boyunca 9 gün resmi tatil uygulamasına giden Türkiye’de iş yerlerinin çalışma durumu da yavaş yavaş belli olmaya başladı. Resmi tatil boyunca çalışma akıbetleri en çok merak edilen kargolar ise vatandaşları konuyla ilgili araştırma yapmak zorunda bıraktı.

Ankara’da Bayramda Kargolar Açık Mı?



Özellikle pandemi döneminde gönderiler için sıklıkla başvurulan kargo şirketleri, çoğu zaman mesai saatlerinin dışında da çalışmak zorunda kaldı. Bu nedenle yaklaşan Kurban Bayramı başkentlilerin aklına “Ankara’da bayramda kargolar açık mı?” sorusunu getirdi. Geçtiğimiz Ramazan Bayramı’nda hizmet vermeyen kargoların 9 günlük Kurban Bayramı resmi tatili boyunca hizmet verip vermeyeceği henüz netleşmedi.