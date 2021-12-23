- 23 Ara 2021 - 18:05

Astsubay Maaşı Ne Kadar 2022? Astsubay Nasıl Olunur 2022? Astsubay Olmak İçin Hangi Sınava Girilir?

Askeri personel olmanın toplum içerisinde itibar gördüğü Türkiye’de pek çok genç kariyerini bu doğrultuda çizmek istiyor. Peki, Astsubay Nasıl Olunur 2021? Astsubay Olmak İçin Hangi Sınava Girilir? Astsubay Maaşı Ne Kadar 2022? İşte, konuyla ilgili detaylar…

Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde çalışmak isteyen gençler, her yıl çok fazla astsubay alınması nedeniyle özellikle bu rütbeye ilgi duyuyor. Bu sene de astsubaylık rütbesine alım yapacak olan Milli Savunma Bakanlığı da gençlerin bu konuyla ilgilenmesinde teşvikçi bir rol üstleniyor.

Astsubay Nasıl Olunur 2022? Astsubay olmak isteyen gençlerin, öncelikle, “astsubay nasıl olunur 2022?” sorusunun cevabını bilmesi gerekiyor.

Her şeyden önce astsubay olmak isteyen kişilerin bazı temel şartları taşıması ve Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından açılan personel alımına başvuru yapması gerekiyor.

İşte, astsubay olma şartları: ·      

Lise ya da dengi okullardan veya 2 yıllık ya da 4 senelik fakültelerden mezun olmak, ·      

2 senelik fakülte mezunlarının 26 yaşını aşmamış; 4 senelik fakülte mezunlarının ise 28 yaşını aşmamış olması, ·      

Askeri hastaneden sağlık raporunu alabilecek vücut zindeliğine sahip olmak, ·      

Boy ve kilo ölçülerini tutturmak (Erkeklerde 164, kadınlarda ise 158 cm boy), ·      

Vücutta herhangi dövme, yanık, çizik gibi belirteç sağlayan izlerin bulunmaması.

23 Ara 2021 - 18:05 - Yaşam

# GÜNDEM ÖZETİ İLE İLİŞKİLİ:
Astsubay Mı Yüksek Subay Mı? Astsubay, Subay Farkı Nedir? Askerlikte Subay Ve Astsubay Nedir? mask
Astsubay Mı Yüksek Subay Mı? Astsubay, Subay Farkı Nedir? Askerlikte Subay Ve Astsubay Nedir?
Karadağ Müslüman Mı? Montenegro (Karadağ) Nüfusu Kaç? Ne Zaman Ülke Oldu? mask
Karadağ Müslüman Mı? Montenegro (Karadağ) Nüfusu Kaç? Ne Zaman Ülke Oldu?
Bulgaristan Vizesi Nasıl Alınır 2022? Ankara Bulgaristan Konsolosluğu Nerede, Nasıl Gidilir? Bulgaristan Vize Başvuruları Açık Mı, Ne Zaman Açılacak? mask
Bulgaristan Vizesi Nasıl Alınır 2022? Ankara Bulgaristan Konsolosluğu Nerede, Nasıl Gidilir? Bulgaristan Vize Başvuruları Açık Mı, Ne Zaman Açılacak?
Romanya Vizesi Nasıl Alınır 2022? Ankara Romanya Konsolosluğu Nerede, Nasıl Gidilir? Romanya Vize Başvuruları Açık Mı, Ne Zaman Açılacak? mask
Romanya Vizesi Nasıl Alınır 2022? Ankara Romanya Konsolosluğu Nerede, Nasıl Gidilir? Romanya Vize Başvuruları Açık Mı, Ne Zaman Açılacak?
Macaristan’a Nasıl Gidilir? Macaristan Türkiye Arası Uçakla Kaç Saat? Ankara’dan Macaristan 'a Arabayla Kaç Saatte Gidilir? mask
Macaristan’a Nasıl Gidilir? Macaristan Türkiye Arası Uçakla Kaç Saat? Ankara’dan Macaristan 'a Arabayla Kaç Saatte Gidilir?
Macaristan’a Vizesi Nasıl Alınır 2022? Ankara Macaristan Konsolosluğu Nerede, Nasıl Gidilir? Macaristan Vize Başvuruları Açık Mı, Ne Zaman Açılacak? mask
Macaristan’a Vizesi Nasıl Alınır 2022? Ankara Macaristan Konsolosluğu Nerede, Nasıl Gidilir? Macaristan Vize Başvuruları Açık Mı, Ne Zaman Açılacak?
2022 Yılbaşı Büyük İkramiyesi Hangi Burca Çıkma İhtimali Yüksektir? mask
2022 Yılbaşı Büyük İkramiyesi Hangi Burca Çıkma İhtimali Yüksektir?
Hangi Burç Anne Anne Diye Ağlar? İşte Anneye En Düşkün O Burç… mask
Hangi Burç Anne Anne Diye Ağlar? İşte Anneye En Düşkün O Burç…
Hayatta En Mutlu ve En Üzüntülü Burç Hangisidir? Hangi Burç, Neye Üzülür, Sevinir, Kızar, Çıldırır? mask
Hayatta En Mutlu ve En Üzüntülü Burç Hangisidir? Hangi Burç, Neye Üzülür, Sevinir, Kızar, Çıldırır?
En Tehlikeli Burç Hangisidir? İşte Tehlikeli Olayların İçinde Olan O Burçlar... mask
En Tehlikeli Burç Hangisidir? İşte Tehlikeli Olayların İçinde Olan O Burçlar...
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Astsubay Maaşı Ne Kadar 2022? Astsubay Nasıl Olunur 2022? Astsubay Olmak İçin Hangi Sınava Girilir? mask
Astsubay Maaşı Ne Kadar 2022? Astsubay Nasıl Olunur 2022? Astsubay Olmak İçin Hangi Sınava Girilir?
Astsubay Mı Yüksek Subay Mı? Astsubay, Subay Farkı Nedir? Askerlikte Subay Ve Astsubay Nedir? mask
Astsubay Mı Yüksek Subay Mı? Astsubay, Subay Farkı Nedir? Askerlikte Subay Ve Astsubay Nedir?
Aziz Dizisi Final Kararı Almadan Yayından Kaldırıldı! O Sahneler Karşısında Seyirci Sinir Krizi Geçirdi, Köpürdü! “İğrençsiniz” Başladığı Gibi Bitiyor… mask
Aziz Dizisi Final Kararı Almadan Yayından Kaldırıldı! O Sahneler Karşısında Seyirci Sinir Krizi Geçirdi, Köpürdü! “İğrençsiniz” Başladığı Gibi Bitiyor…
Karadağ Müslüman Mı? Montenegro (Karadağ) Nüfusu Kaç? Ne Zaman Ülke Oldu? mask
Karadağ Müslüman Mı? Montenegro (Karadağ) Nüfusu Kaç? Ne Zaman Ülke Oldu?
Bulgaristan Vizesi Nasıl Alınır 2022? Ankara Bulgaristan Konsolosluğu Nerede, Nasıl Gidilir? Bulgaristan Vize Başvuruları Açık Mı, Ne Zaman Açılacak? mask
Bulgaristan Vizesi Nasıl Alınır 2022? Ankara Bulgaristan Konsolosluğu Nerede, Nasıl Gidilir? Bulgaristan Vize Başvuruları Açık Mı, Ne Zaman Açılacak?
Romanya Asgari Ücret 2022 Ne Kadar? Romanya Gelişmiş Bir Ülke Mi, Zengin Mi? Romanya 'da Ekmek Ne Kadar 2022? Romanya Mı Ucuz, Türkiye Mi Ucuz? mask
Romanya Asgari Ücret 2022 Ne Kadar? Romanya Gelişmiş Bir Ülke Mi, Zengin Mi? Romanya 'da Ekmek Ne Kadar 2022? Romanya Mı Ucuz, Türkiye Mi Ucuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status