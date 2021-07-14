- 14 Tem 2021 - 00:08 G: 14 Tem 2021 - 00:13

Astsubay Nasıl Olunur 2021? Astsubay Olmak İçin Hangi Sınava Girilir? Astsubay Maaşı Ne Kadar 2021?

Askeri personel olmanın toplum içerisinde itibar gördüğü Türkiye’de pek çok genç kariyerini bu doğrultuda çizmek istiyor. Peki, Astsubay Nasıl Olunur 2021? Astsubay Olmak İçin Hangi Sınava Girilir? Astsubay Maaşı Ne Kadar 2021? İşte, konuyla ilgili detaylar…

Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde çalışmak isteyen gençler, her yıl çok fazla astsubay alınması nedeniyle özellikle bu rütbeye ilgi duyuyor. Bu sene de astsubaylık rütbesine alım yapacak olan Milli Savunma Bakanlığı da gençlerin bu konuyla ilgilenmesinde teşvikçi bir rol üstleniyor.

Astsubay Nasıl Olunur 2021?

Astsubay olmak isteyen gençlerin, öncelikle, “astsubay nasıl olunur 2021?” sorusunun cevabını bilmesi gerekiyor. Her şeyden önce astsubay olmak isteyen kişilerin bazı temel şartları taşıması ve Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından açılan personel alımına başvuru yapması gerekiyor. İşte, astsubay olma şartları:

·       Lise ya da dengi okullardan veya 2 yıllık ya da 4 senelik fakültelerden mezun olmak,

·       2 senelik fakülte mezunlarının 26 yaşını aşmamış; 4 senelik fakülte mezunlarının ise 28 yaşını aşmamış olması,

·       Askeri hastaneden sağlık raporunu alabilecek vücut zindeliğine sahip olmak,

·       Boy ve kilo ölçülerini tutturmak (Erkeklerde 164, kadınlarda ise 158 cm boy),

·       Vücutta herhangi dövme, yanık, çizik gibi belirteç sağlayan izlerin bulunmaması.

14 Tem 2021 - 00:08 - Yaşam

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