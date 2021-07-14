Kaymakam Nasıl Olunur? Kaymakam Olmak Zor Mu? Kaç Yılda Kaymakam Olunur? Kaymakam Ne Kadar Maaş Alıyor 2021?

Özellikle iktisadi ve idari bilimler fakültelerinde eğitim alan her gencin hayali olan kaymakamlık, aslında pek çok farklı bölümden de olunabiliyor. Birkaç aşamadan oluşan kaymakamlık mesleği, idealist ve sabırlı olan gençlerin kolaylıkla ulaşabileceği süreçleri kapsıyor.

Kaymakam Nasıl Olunur?



Kaymakamlık yolunda ilerleyecek gençlerin öncelikle “kaymakam nasıl olunur?” sorusuna yanıt araması gerekiyor. Kaymakam olmanın ilk adımında siyasal bilgiler, hukuk, iktisat işletme gibi iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden ya da psikoloji, sosyoloji, halkla ilişkiler ve tanıtım, finans, kamu yönetimi gibi bölümlerden 4 yıllık lisans mezunu olmak gerekiyor. Bu bölümler dışında mezuniyeti olan kişilere kaymakam olma hakkı tanınmıyor. Mezuniyetin ardından kaymakamlık sınavına girecek olan adayların, girdikleri sınavdan 70 ve üzerinde puan alması gerekiyor. Bu aşamadan sonra dört farklı mülakattan geçen adaylar, kaymakam olmaya hak kazanıyor.



Kaymakam Olmak Zor Mu?



Kaymakamlık hayali ile yanıp tutuşan gençler, “kaymakam olmak zor mu?” sorusunun cevabını bilmek istiyor. Öncelikle kaymakamlara ilçe yönetiminin tüm sorumluluğunun emanet edildiğinin unutulmaması öneriliyor. Bu nedenle kaymakam olma sürecinin diğer mesleklere göre daha zor olmasının oldukça normal karşılanması gerekiyor. Öte yandan kaymakamlık sınavının zorluktan ziyade derinliği bulunuyor. Bu nedenle hayalleri noktasında idealist olan gençlerin biraz sabır ve azimle kolaylıkla kaymakamlık makamına ulaşacağı biliniyor.



