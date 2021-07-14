Kaymakam Nasıl Olunur? Kaymakam Olmak Zor Mu? Kaç Yılda Kaymakam Olunur? Kaymakam Ne Kadar Maaş Alıyor 2021?
İlçelerdeki en yüksek mülki amir olan kaymakamlık mesleği yeni nesil gençlerin bir hayli ilgisini çekiyor. Belirli şartları sağlayan gençler ise kısa süre içerisinde valiliğe giden yolun ilk adımı olan kaymakamlık koltuğuna oturabiliyor. Peki, kaymakam nasıl olunur? Kaymakam olmak zor mu? Kaç yılda kaymakam olunur? Kaymakam ne kadar maaş alıyor 2021? İşte, konuyla ilgili detaylar…
Özellikle iktisadi ve idari bilimler fakültelerinde eğitim alan her gencin hayali olan kaymakamlık, aslında pek çok farklı bölümden de olunabiliyor. Birkaç aşamadan oluşan kaymakamlık mesleği, idealist ve sabırlı olan gençlerin kolaylıkla ulaşabileceği süreçleri kapsıyor.
Kaymakam Nasıl Olunur?
Kaymakamlık yolunda ilerleyecek gençlerin öncelikle “kaymakam nasıl olunur?” sorusuna yanıt araması gerekiyor. Kaymakam olmanın ilk adımında siyasal bilgiler, hukuk, iktisat işletme gibi iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden ya da psikoloji, sosyoloji, halkla ilişkiler ve tanıtım, finans, kamu yönetimi gibi bölümlerden 4 yıllık lisans mezunu olmak gerekiyor. Bu bölümler dışında mezuniyeti olan kişilere kaymakam olma hakkı tanınmıyor. Mezuniyetin ardından kaymakamlık sınavına girecek olan adayların, girdikleri sınavdan 70 ve üzerinde puan alması gerekiyor. Bu aşamadan sonra dört farklı mülakattan geçen adaylar, kaymakam olmaya hak kazanıyor.
Kaymakam Olmak Zor Mu?
Kaymakamlık hayali ile yanıp tutuşan gençler, “kaymakam olmak zor mu?” sorusunun cevabını bilmek istiyor. Öncelikle kaymakamlara ilçe yönetiminin tüm sorumluluğunun emanet edildiğinin unutulmaması öneriliyor. Bu nedenle kaymakam olma sürecinin diğer mesleklere göre daha zor olmasının oldukça normal karşılanması gerekiyor. Öte yandan kaymakamlık sınavının zorluktan ziyade derinliği bulunuyor. Bu nedenle hayalleri noktasında idealist olan gençlerin biraz sabır ve azimle kolaylıkla kaymakamlık makamına ulaşacağı biliniyor.
14 Tem 2021 - 00:16 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.