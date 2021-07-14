ASKİ Ankara Su Kesintileri: 14 Temmuz 2021 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri
Ankaralıların su sağlayıcılığını üstlenen ASKİ, başkentin tüm su alt yapısını ve depolarını dönem dönem elden geçiriyor. ASKİ, bakım ve onarım adını verdiği bu çalışmalarda güvenlik gerekçesiyle su kesintileri ortaya çıkarıyor. Peki, ASKİ 14 Temmuz Ankara’nın hangi mahallelerinde su kesintisi yaşanacak? ASKİ 14 Temmuz Ankara’da su kesintileri ne kadar sürecek, sular saat kaçta gelecek? İşte, Ankara su kesintileri…
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Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi, kısa adıyla ASKİ, başkentin tüm su sağlayıcılığı ile birlikte bakım ve onarım çalışmalarını da üstleniyor. Ankara’da iki tip çalışma gerçekleştiren ASKİ; arıza ihbarlarında onarım, su deposu kontrolleri ve yeni hat döşemelerinde ise bakım çalışmaları gerçekleştiriyor. Her iki çalışma stilinde de güvenlik gerekçesiyle su kesintisine giden ASKİ, başkentlilerin meraklanmasına neden oluyor. Öte yandan su kesintilerinin ortaya çıkardığı mağduriyeti minimumda tutmak isteyen ASKİ, kesintiyi su boru hattının bölgesi ile sınırlıyor.
ASKİ 14 Temmuz Ankara’nın Hangi Mahallelerinde Su Kesintisi Yaşanacak?
Ankaralılara, su kesintileri ile ilgili detaylı bir bilgi veren ASKİ, konuyla ilgili başkentlileri önlem almaya çağırıyor. Bakım çalışmaları esnasında planlı su kesintileri ortaya çıkaran ASKİ, bu çalışmalarını günler öncesinde başkentlilerle paylaşıyor. Onarım çalışmalarında ise plansız su kesintileri ortaya çıkaran ASKİ, bu çalışmalarını ise gün içerisinde başkentlilere bildiriyor. Öte yandan ASKİ hem planlı hem de plansız su kesintilerini başkentlilerine resmi web sitesi aracılığıyla duyuruyor. ASKİ’nin resmi web sitesine göre 14 Temmuz 2021 Çarşamba günü Ankara’nın hiçbir bölgesinde şu an için planlı veya plansız su kesintisi uygulanmıyor. Öte yandan ASKİ, ALO 153 su arıza ihbar hattından gelen bildirimlere gün içerisinde onarım planı yaparak müdahale ediyor.
14 Tem 2021 - 00:21 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.