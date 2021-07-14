ASKİ Ankara Su Kesintileri: 14 Temmuz 2021 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri

Ankara 14 Temmuz 2021 Su Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ.

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi, kısa adıyla ASKİ, başkentin tüm su sağlayıcılığı ile birlikte bakım ve onarım çalışmalarını da üstleniyor. Ankara’da iki tip çalışma gerçekleştiren ASKİ; arıza ihbarlarında onarım, su deposu kontrolleri ve yeni hat döşemelerinde ise bakım çalışmaları gerçekleştiriyor. Her iki çalışma stilinde de güvenlik gerekçesiyle su kesintisine giden ASKİ, başkentlilerin meraklanmasına neden oluyor. Öte yandan su kesintilerinin ortaya çıkardığı mağduriyeti minimumda tutmak isteyen ASKİ, kesintiyi su boru hattının bölgesi ile sınırlıyor.

ASKİ 14 Temmuz Ankara’nın Hangi Mahallelerinde Su Kesintisi Yaşanacak?



Ankaralılara, su kesintileri ile ilgili detaylı bir bilgi veren ASKİ, konuyla ilgili başkentlileri önlem almaya çağırıyor. Bakım çalışmaları esnasında planlı su kesintileri ortaya çıkaran ASKİ, bu çalışmalarını günler öncesinde başkentlilerle paylaşıyor. Onarım çalışmalarında ise plansız su kesintileri ortaya çıkaran ASKİ, bu çalışmalarını ise gün içerisinde başkentlilere bildiriyor. Öte yandan ASKİ hem planlı hem de plansız su kesintilerini başkentlilerine resmi web sitesi aracılığıyla duyuruyor. ASKİ’nin resmi web sitesine göre 14 Temmuz 2021 Çarşamba günü Ankara’nın hiçbir bölgesinde şu an için planlı veya plansız su kesintisi uygulanmıyor. Öte yandan ASKİ, ALO 153 su arıza ihbar hattından gelen bildirimlere gün içerisinde onarım planı yaparak müdahale ediyor.



