14 Temmuz 2021 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?
Ankara’da elektrik hatlarında düzenli olarak bakım ve iyileştirme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu çalışmalar esnasında ortaya çıkan elektrik kesintileri ise pek çok soruyu beraberinde getiriyor. Peki, 14 Temmuz Ankara’nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? 14 Temmuz Ankara’da kesintiler ne kadar sürecek, elektrikler saat kaçta gelecek? İşte, Ankara elektrik kesintileri…
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Ankara’nın elektrik sağlayıcılığını üstlenen şirket EDAŞ, elektrik hatlarında düzenli olarak gerçekleştirdiği bakım ve iyileştirme çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Başkentlilerin elektriklerini kesintisiz sağlayabilmek için çalışan EDAŞ, bu çalışmaları ile olası büyük elektrik arızalarının önüne geçmeyi hedefliyor. Bu çalışmaları esnasında güvenlik önlemleri alan EDAŞ, elektriklerde kısa süreli kesintiler meydana getiriyor. Elektrik kesintileri sırasında yaşanabilecek olumsuzlukları minimuma indirmek isteyen EDAŞ, kesintileri bakım ve iyileştirme gerçekleştirdiği hattın çevresi ile sınılıyor. Öte yandan elektrik kesintilerinden etkilenip etkilenmeyeceğini merak eden başkentliler ise akıllarındaki sorulara cevap arıyor.
14 Temmuz Ankara’nın Hangi İlçelerinde Elektrik Kesintisi Yaşanacak?
Ankaralılara gerçekleştirdiği elektrik kesintilerini en az 48 saat öncesinden bildiren EDAŞ, başkentlilerin işlerini bu doğrultuda ayarlayabilmesini sağlıyor. İletişim için üç farklı duyuru kanalı kullanan EDAŞ; resmi web sitesi, mobil uygulaması ve SMS sistemi sayesinde başkentliler ile kapsamlı bir haberleşme sağlıyor. EDAŞ’ın resmi duyuru kanallarına göre; 14 Temmuz 2021 tarihinde Ankara’nın 16 farklı ilçesinde elektrik kesintisi yaşanması bekleniyor.
Çarşamba günü Ankara’da gerçekleşecek olan elektrik kesintisinden ise; Akyurt, Altındağ, Beypazarı, Çankaya, Çubuk, Etimesgut, Gölbaşı, Haymana, Kahramankazan, Kalecik, Keçiören, Mamak, Nallıhan, Polatlı, Şereflikoçhisar ve Yenimahalle ilçelerinin etkileneceği biliniyor. İlçelerdeki elektrik kesintisinden etkilenecek olan mahallerin tam listesi ise EDAŞ’ın resmi web sitesi içerisindeki sorgulama ekranı aracılığıyla başkentliler ile düzenli olarak paylaşılıyor.
14 Tem 2021 - 00:23 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.