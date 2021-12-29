- 29 Ara 2021 - 21:35

Survivor Aleyna Çalışkan Dışarıdaki Hayatı Dudak Uçuklatıyor! Öyle Bir Fotoğraf Paylaştı ki, Görenlerin Resmen Dili Tutuldu! Ada Hayatı Biten Aleyna Meğer...

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor, kısa bir süre ekranlara veda etmişti. Dikkatleri üzerine çeken başarılı yarışmanın son bulmasıyla yarışmada bulunan tüm yarışmacıları normal hayatlarına dönmeye başladı. Sevilerek takip edilen başarılı yarışmada bulunan Aleyna Çalışkan ise sütyensiz bir paylaşım yaparak akılları başlardan aldı.

Mini elbiseli paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Survivor Ayşe’ye rest olarak algılanan bu paylaşımlar ise sosyal medya tarafından çok sevildi. Dekolte savaşlarının başladığı Survivor yarışmacıları şok içerisinde bıraktı. Sevilen isimlerden biri olan Aleyna Çalışkan bu paylaşımıyla sosyal medyayı salladı.

Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmada sonlara kadar kalmayı başaran genç yarışmacı, finalde ise Ayşe Yüksel’e söylediği sözlerle şok etkisi yaratmıştı. Yarışmanın son isimlerinden olan Ayşe sürekli olarak potaya girmiş ve eleme korkusu yaşamıştı. Aleyna ise “Sen potaya girdikçe ve korkmaya başladıkça ben hep şey diyorum; “Ulan Ayşe… Nasılmış?” yorumunda bulunmuştu. Peki, Aleyna Çalışkan nasıl bir paylaşım yaptı.

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz>>>>

29 Ara 2021 - 21:35 Ankara- Yaşam

# SURVİVOR 2021 İLE İLİŞKİLİ:
Survivor All Star Hikmet, Batuhan Karacakaya’yı Alaşağı Edecek! Öyle Bir Video Yayınladı Ki, Nutuklar Tutuldu! Gümbür Gümbür… mask
Survivor All Star Hikmet, Batuhan Karacakaya’yı Alaşağı Edecek! Öyle Bir Video Yayınladı Ki, Nutuklar Tutuldu! Gümbür Gümbür…
Survivor All Star'da Acun’un İşi Bu Yıl Çok Zor! Aycan Yanaç'dan Skandal Sözler! Neler Oluyor? mask
Survivor All Star'da Acun’un İşi Bu Yıl Çok Zor! Aycan Yanaç'dan Skandal Sözler! Neler Oluyor?
Survivor Sabriye Şengül Öyle Bir Değişim Geçirdi ki; Annesi Bile Tanıyamıyor! Görenler Şaştı Kaldı! Survivor Sabriye 2022'de var mı? mask
Survivor Sabriye Şengül Öyle Bir Değişim Geçirdi ki; Annesi Bile Tanıyamıyor! Görenler Şaştı Kaldı! Survivor Sabriye 2022'de var mı?
Survivor Panorama Ekibi Komple Dağıldı, Acun Ilıcalı Herkesi Evine Yolladı! O İsimlerle Anlaşmayı Yaptı, O İsimler İşsiz Kaldı! Yeni İsimler… mask
Survivor Panorama Ekibi Komple Dağıldı, Acun Ilıcalı Herkesi Evine Yolladı! O İsimlerle Anlaşmayı Yaptı, O İsimler İşsiz Kaldı! Yeni İsimler…
Survivor All Star’a Şok Sözler! Acun Ilıcalı’ya Hayatının Resti Geldi, Instagram Karıştı! Seyircinin Beynine Kan Sıçradı! mask
Survivor All Star’a Şok Sözler! Acun Ilıcalı’ya Hayatının Resti Geldi, Instagram Karıştı! Seyircinin Beynine Kan Sıçradı!
Survivor İlayda Şeker ve İsmail Balaban Aşkı Bitti mi? Milyonlar Şok Geçirdi! Twitter Sallanıyor, Eski Nişanlı Davası Tekrar mı Canlandı? Sevenlerini Derinden Sarsan Olay... mask
Survivor İlayda Şeker ve İsmail Balaban Aşkı Bitti mi? Milyonlar Şok Geçirdi! Twitter Sallanıyor, Eski Nişanlı Davası Tekrar mı Canlandı? Sevenlerini Derinden Sarsan Olay...
Survivor All Star Başlamadan Kıyamet Koptu! Resmen Birbirlerine Girdiler... Sevgilisi Dedikleriyle Ağlattı! Perde Arkası Aralandı, Kapılı Kapılar Açıldı! Meğer… mask
Survivor All Star Başlamadan Kıyamet Koptu! Resmen Birbirlerine Girdiler... Sevgilisi Dedikleriyle Ağlattı! Perde Arkası Aralandı, Kapılı Kapılar Açıldı! Meğer…
Survivor Batuhan Karacakaya'nın Hayatıyla İlgili İnanılmaz Gerçek! Görünce Şok Olacaksınız... Herkes En Az 30 Diyordu! Meğer Alakası Yokmuş! Batuhan Karacakaya Kimdir? mask
Survivor Batuhan Karacakaya'nın Hayatıyla İlgili İnanılmaz Gerçek! Görünce Şok Olacaksınız... Herkes En Az 30 Diyordu! Meğer Alakası Yokmuş! Batuhan Karacakaya Kimdir?
Survivor All Star Başlamadan Bir İsmin Üzeri Çizildi! Acun Ilıcalı Kararını Verdi, Kadrodan Çıkarılıyor! İlk Açıklama Yapıldı, Seyirci Çıldırdı! mask
Survivor All Star Başlamadan Bir İsmin Üzeri Çizildi! Acun Ilıcalı Kararını Verdi, Kadrodan Çıkarılıyor! İlk Açıklama Yapıldı, Seyirci Çıldırdı!
Survivor Poyraz'un o eski halinden eser yok şimdi... Değişimini görenler şoke oldu! Acun Ilıcalı Şok İçinde Kaldı, Eski Sevgilisi Ayşe Yüksel’in Dengesi Değişti! mask
Survivor Poyraz'un o eski halinden eser yok şimdi... Değişimini görenler şoke oldu! Acun Ilıcalı Şok İçinde Kaldı, Eski Sevgilisi Ayşe Yüksel’in Dengesi Değişti!
# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Göğüs Dekoltesi İle Adından Söz Ettiren Hazal Çağlar Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan Şaştı Kaldı! Sevgilisi Cihat Süvarioğlu İle Arasındaki Gerçek Dikkat Çekti… mask
Göğüs Dekoltesi İle Adından Söz Ettiren Hazal Çağlar Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan Şaştı Kaldı! Sevgilisi Cihat Süvarioğlu İle Arasındaki Gerçek Dikkat Çekti…
Masumlar Apartmanı Dizisine Masterchef Şoku! Mehmet Şef Değil Ama O Şef Artık Dizide Oynayacak... mask
Masumlar Apartmanı Dizisine Masterchef Şoku! Mehmet Şef Değil Ama O Şef Artık Dizide Oynayacak...
Alişan’ın Eşi Buse Varol Estetik Harikası Çıktı! Eski hali Şaşkına Döndü, Alişan Bile Tanıyamadı! Öyle Bir Fotoğrafı Ortaya Çıktı Ki… mask
Alişan’ın Eşi Buse Varol Estetik Harikası Çıktı! Eski hali Şaşkına Döndü, Alişan Bile Tanıyamadı! Öyle Bir Fotoğrafı Ortaya Çıktı Ki…
Bir Zamanlar Çukurova’nın Züleyha’sı Estetik Harikası Çıktı! Eski Halini Görenler Yok Artık Dedi! Öyle Bir Değişim Yaşamış Ki… mask
Bir Zamanlar Çukurova’nın Züleyha’sı Estetik Harikası Çıktı! Eski Halini Görenler Yok Artık Dedi! Öyle Bir Değişim Yaşamış Ki…
Alparslan Büyük Selçuklu Dizisi İnanılmaz Olay! Öyle Bir Sahne Yayınlandı Ki, Fahriye Evcen Dudaklarını Isırdı! Yorumlar Gırla… mask
Alparslan Büyük Selçuklu Dizisi İnanılmaz Olay! Öyle Bir Sahne Yayınlandı Ki, Fahriye Evcen Dudaklarını Isırdı! Yorumlar Gırla…
Arzum Onan Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Gören Duyan Şaştı Kaldı! Eşi Mehmet Aslantuğ İle Arasındaki Gerçek Dikkat Çekti… mask
Arzum Onan Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Gören Duyan Şaştı Kaldı! Eşi Mehmet Aslantuğ İle Arasındaki Gerçek Dikkat Çekti…
Teşkilat'ın Ademi'i Yavuz Bingöl Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Sevilisi Nilşah Ağaoğlu İle Yaş Farkı Dikkat Çekti… mask
Teşkilat'ın Ademi'i Yavuz Bingöl Bakın Kaç Yaşındaymış? Gerçeği Duyan İnanamadı! Sevilisi Nilşah Ağaoğlu İle Yaş Farkı Dikkat Çekti…
Alişan’ın Eşi Buse Varol’dan Şok Hamle! Yeni Dizide Öyle Bir Karakterle Geliyor Ki, Ortalık İnim İnim İnleyecek! Camdaki Kız Denilmişti Ama… mask
Alişan’ın Eşi Buse Varol’dan Şok Hamle! Yeni Dizide Öyle Bir Karakterle Geliyor Ki, Ortalık İnim İnim İnleyecek! Camdaki Kız Denilmişti Ama…
Masterchef Kahini Durmak Nedir Bilmiyor! Şimdide Şampiyonu İFŞA Etti! Öyle Bir İsim Açıkladı Ki, Televizyonlar Kırılacak! “Benim İçin Masterchef Bitti!” mask
Masterchef Kahini Durmak Nedir Bilmiyor! Şimdide Şampiyonu İFŞA Etti! Öyle Bir İsim Açıkladı Ki, Televizyonlar Kırılacak! “Benim İçin Masterchef Bitti!”
Kerem Bürsin Baba Mı Oluyor? Gözler Hande Erçel’e Çevrildi, İki Gün Önce Ayrıldıkları Konuşuluyordu, Açıklama Olay Yarattı! “Baba Olmak…” mask
Kerem Bürsin Baba Mı Oluyor? Gözler Hande Erçel’e Çevrildi, İki Gün Önce Ayrıldıkları Konuşuluyordu, Açıklama Olay Yarattı! “Baba Olmak…”
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(2)
01

Lazo Süleyman - Hiç biri yemekden anlamıyor sadece yemeklerin ismini biliyorlar başta aşçıların saçlarını kapatması gerekir mejburdur .

Yanıtla . 7Beğen . 9Beğenme 15 Temmuz 08:42

Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Göğüs Dekoltesi İle Adından Söz Ettiren Hazal Çağlar Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan Şaştı Kaldı! Sevgilisi Cihat Süvarioğlu İle Arasındaki Gerçek Dikkat Çekti… mask
Göğüs Dekoltesi İle Adından Söz Ettiren Hazal Çağlar Bakın Kaç Yaşında Çıktı! Duyan Şaştı Kaldı! Sevgilisi Cihat Süvarioğlu İle Arasındaki Gerçek Dikkat Çekti…
Masumlar Apartmanı Dizisine Masterchef Şoku! Mehmet Şef Değil Ama O Şef Artık Dizide Oynayacak... mask
Masumlar Apartmanı Dizisine Masterchef Şoku! Mehmet Şef Değil Ama O Şef Artık Dizide Oynayacak...
Alişan’ın Eşi Buse Varol Estetik Harikası Çıktı! Eski hali Şaşkına Döndü, Alişan Bile Tanıyamadı! Öyle Bir Fotoğrafı Ortaya Çıktı Ki… mask
Alişan’ın Eşi Buse Varol Estetik Harikası Çıktı! Eski hali Şaşkına Döndü, Alişan Bile Tanıyamadı! Öyle Bir Fotoğrafı Ortaya Çıktı Ki…
Ankara Ulucanlar İsmi Nereden Gelir? Ulucanlar İsminin Hikayesini Duyunca Çok Şaşıracaksınız… Ulucanlar Nerede, Nasıl Gidilir?  mask
Ankara Ulucanlar İsmi Nereden Gelir? Ulucanlar İsminin Hikayesini Duyunca Çok Şaşıracaksınız… Ulucanlar Nerede, Nasıl Gidilir? 
Scooter Kaldırımda Kullanılır Mı? Ankara’da Yaş Sınırı ve Hız Sınırı Kaç? Elektrikli Scooter Cezası 2022 Nelerdir? mask
Scooter Kaldırımda Kullanılır Mı? Ankara’da Yaş Sınırı ve Hız Sınırı Kaç? Elektrikli Scooter Cezası 2022 Nelerdir?
Tarım Kredi’de Ayçiek Yağ Fiyatları Ne Kadar? Tarım Kredi Market Ucuz Mu? İşte Ankara Tarım Kredi Birlik 5 LT Ayçiçek Yağı Fiyatları mask
Tarım Kredi’de Ayçiek Yağ Fiyatları Ne Kadar? Tarım Kredi Market Ucuz Mu? İşte Ankara Tarım Kredi Birlik 5 LT Ayçiçek Yağı Fiyatları

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status