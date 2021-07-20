Survivor Aleyna Çalışkan Sütyensiz Paylaşım Yaptı; O Fotoğrafı Görenlerin Resmen Dili Tutuldu! Ada Hayatı Biten Aleyna'nın Dışarıdaki Hayatı Dudak Uçuklatıyor...

Mini elbiseli paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Survivor Ayşe’ye rest olarak algılanan bu paylaşımlar ise sosyal medya tarafından çok sevildi. Dekolte savaşlarının başladığı Survivor yarışmacıları şok içerisinde bıraktı. Sevilen isimlerden biri olan Aleyna Çalışkan bu paylaşımıyla sosyal medyayı salladı.

Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmada sonlara kadar kalmayı başaran genç yarışmacı, finalde ise Ayşe Yüksel’e söylediği sözlerle şok etkisi yaratmıştı. Yarışmanın son isimlerinden olan Ayşe sürekli olarak potaya girmiş ve eleme korkusu yaşamıştı. Aleyna ise “Sen potaya girdikçe ve korkmaya başladıkça ben hep şey diyorum; “Ulan Ayşe… Nasılmış?” yorumunda bulunmuştu. Peki, Aleyna Çalışkan nasıl bir paylaşım yaptı.



Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz>>>>

