- 20 Tem 2021 - 19:08

Survivor Aleyna Çalışkan Sütyensiz Paylaşım Yaptı; O Fotoğrafı Görenlerin Resmen Dili Tutuldu! Ada Hayatı Biten Aleyna'nın Dışarıdaki Hayatı Dudak Uçuklatıyor...

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor, kısa bir süre ekranlara veda etmişti. Dikkatleri üzerine çeken başarılı yarışmanın son bulmasıyla yarışmada bulunan tüm yarışmacıları normal hayatlarına dönmeye başladı. Sevilerek takip edilen başarılı yarışmada bulunan Aleyna Çalışkan ise sütyensiz bir paylaşım yaparak akılları başlardan aldı.

Mini elbiseli paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Survivor Ayşe’ye rest olarak algılanan bu paylaşımlar ise sosyal medya tarafından çok sevildi. Dekolte savaşlarının başladığı Survivor yarışmacıları şok içerisinde bıraktı. Sevilen isimlerden biri olan Aleyna Çalışkan bu paylaşımıyla sosyal medyayı salladı.

Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmada sonlara kadar kalmayı başaran genç yarışmacı, finalde ise Ayşe Yüksel’e söylediği sözlerle şok etkisi yaratmıştı. Yarışmanın son isimlerinden olan Ayşe sürekli olarak potaya girmiş ve eleme korkusu yaşamıştı. Aleyna ise “Sen potaya girdikçe ve korkmaya başladıkça ben hep şey diyorum; “Ulan Ayşe… Nasılmış?” yorumunda bulunmuştu. Peki, Aleyna Çalışkan nasıl bir paylaşım yaptı.

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20 Tem 2021 - 19:08 Ankara- Yaşam

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(2)
01

Lazo Süleyman - Hiç biri yemekden anlamıyor sadece yemeklerin ismini biliyorlar başta aşçıların saçlarını kapatması gerekir mejburdur .

Yanıtla . 5Beğen . 5Beğenme 15 Temmuz 08:42

Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
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