Ankara’dan Azerbaycan'a Nasıl Gidilir 2021? Türkiyeden Azerbaycana Pasaportsuz Gidilir Mi? Azerbaycan'a Gitmek Serbest Mi?
Coğrafi konumunun yakınlığı nedeniyle başta başkent Ankaralılar olmak üzere tüm Türkiye’nin tatil rotasına aldığı ilk ülkelerden biri Azerbaycan oluyor. Karşılıklı işbirliği içerisinde olan iki ülke her yıl binlerce turist alışverişinde bulunuyor. Peki, Ankara’dan Azerbaycan'a nasıl gidilir 2021? Türkiyeden Azerbaycana pasaportsuz gidilir mi? Azerbaycan'a gitmek serbest mi? İşte, detaylar…
Her yaz yıllık izinlerini tatil ile değerlendiren başkentliler, bu kez rotayı yurt dışına doğru çeviriyor. Özellikle Türkiye’ye komşu olan ülkeleri sıklıkla tercih eden başkentlilerin gündeminde şu ara ise kardeş ülke Azerbaycan bulunuyor. Öte yandan başkent Ankara’ya yakın oluşu, iki ülkenin para birimi arasındaki kur farkının azlığı ve eğlenceli gece hayatı ile oldukça cazip olan Azerbaycan yapılan yeni anlaşma ile de Türk vatandaşlarına pek çok kolaylık sağlıyor.
Ankara’dan Azerbaycan'a Nasıl Gidilir 2021?
Yakın zamandaki uzun resmi tatilleri değerlendirmek isteyen başkentliler, “Ankara’dan Azerbaycan’a nasıl gidilir 2021?” sorusuna cevap aramaya başlıyor. Başkent Ankara, coğrafi konumu gereği Azerbaycan’a çok uzak bir mesafede bulunmuyor. Ancak, Azerbaycan’a en kolay şekilde ulaşmak isteyen başkentlilerin diğer ulaşım araçlarından ziyade Esenboğa havalimanı ile Bakü havalimanı arasındaki doğrudan gerçekleşen uçak seferlerini tercih etmesi gerekiyor.
14 Tem 2021 - 11:21 - Yaşam
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.