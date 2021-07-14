Ankara Medicana Hastanesi Hangi Semtte, Nasıl Gidilir? Ankara Medicana Hastanesine Metro İle Nasıl Gidilir? Medicana Hastanesinin SGK İle Anlaşması Var Mı?
Ankara’nın popüler özel hastanelerinden biri olan Medicana, pek çok sağlık hizmetini aynı anda sunuyor. Uzman hekim kadrosu ve gelişmiş teknik koşulları ile başkentlilerin dikkatini üzerine çeken Medicana hastanesi, pek çok soruyu da beraberinde getiriyor. Peki, Ankara Medicana Hastanesi hangi semtte, nasıl gidilir? Ankara Medicana hastanesine metro ile nasıl gidilir? Medicana hastanesinin sgk ile anlaşması var mı? İşte, detaylar…
Sağlık ile ilgili hastalık branşları söz konusu olduğunda başkent Ankara, pek çok kurum ve kuruluşu ile Türkiye’de sağlık turizmin önde gelen illeri arasında yer alıyor. Donanımlı devlet ve üniversite hastanelerine sahip olan Ankara, aynı zamanda dünyaca ünlü özel hastanelerin de şubelerini şehri içerisinde bulunduruyor. Bu hastanelerden biri olan Medicana hastanesi ise, uzman doktor kadrosu ile başkentlilerin ilk tercihlerinden biri oluyor.
Ankara Medicana Hastanesi Hangi Semtte, Nasıl Gidilir?
Medicana hastanesine ilk kez gidecek olan başkentliler, “Ankara Medicana Hastanesi hangi semtte, nasıl gidilir?” sorusuna yanıt arıyor. Medicana Hastanesi’nin Ankara şubesi; Söğütözü mahallesi, 2176. Cadde üzerinde 3 numaralı binada yer alıyor. Çankaya ilçesinde yer alan bu Medicana Ankara Hastanesi’ne başkentin farklı noktalarından 450, 512-5, 530-5 ve 532-5 numaralı EGO otobüsleri ile gidilebiliyor.
14 Tem 2021 - 11:27 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.