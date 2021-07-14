Ankara Medicana Hastanesi Hangi Semtte, Nasıl Gidilir? Ankara Medicana Hastanesine Metro İle Nasıl Gidilir? Medicana Hastanesinin SGK İle Anlaşması Var Mı?

Sağlık ile ilgili hastalık branşları söz konusu olduğunda başkent Ankara, pek çok kurum ve kuruluşu ile Türkiye’de sağlık turizmin önde gelen illeri arasında yer alıyor. Donanımlı devlet ve üniversite hastanelerine sahip olan Ankara, aynı zamanda dünyaca ünlü özel hastanelerin de şubelerini şehri içerisinde bulunduruyor. Bu hastanelerden biri olan Medicana hastanesi ise, uzman doktor kadrosu ile başkentlilerin ilk tercihlerinden biri oluyor.

Ankara Medicana Hastanesi Hangi Semtte, Nasıl Gidilir?



Medicana hastanesine ilk kez gidecek olan başkentliler, “Ankara Medicana Hastanesi hangi semtte, nasıl gidilir?” sorusuna yanıt arıyor. Medicana Hastanesi’nin Ankara şubesi; Söğütözü mahallesi, 2176. Cadde üzerinde 3 numaralı binada yer alıyor. Çankaya ilçesinde yer alan bu Medicana Ankara Hastanesi’ne başkentin farklı noktalarından 450, 512-5, 530-5 ve 532-5 numaralı EGO otobüsleri ile gidilebiliyor.