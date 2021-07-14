Madencilikte Elektrik Sorunu Çözülüyor! Nükleer Tesislerle Kripto Para Üretilecek! İnşaat Başlıyor!

Ortaklık ile Standard Power, terk edilmiş bir kağıt fabrikasını Energy Harbor’ın nükleer santrallerinden gelen enerjiyi kullanan bir Bitcoin madencilik tesisine çevirecek. Standard Power’dan Maxim Serezhin konu ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

”Energy Harbor ile ortaklık kurarak, bu tesisle ilişkili gücün %100’ünün karbonsuz olmasını sağlamak için barındırma yeteneklerimizi proaktif olarak yapılandırdık.”

Bitcoin bu yıl belirlediği zirvelerin ardından, özellikle Elon Musk gibi nüfuz sahibi kişilerden çevre ve sürdürülebilirlik konusunda eleştiriler aldı. Musk’ın CEO’su olduğu Tesla, Bitcoin’i ödeme seçeneği olarak kabul etmeye başlamasından iki ay sonda Bitcoin kabül etmeyi durdurarak büyük bir tepki aldı. Ardından, kripto para sektöründe yenilenebilir çevresel çözümler sıklıkla dile getirilmeye başlanmıştı.