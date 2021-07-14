- 14 Tem 2021 - 11:48 G: 14 Tem 2021 - 11:56

Madencilikte Elektrik Sorunu Çözülüyor! Nükleer Tesislerle Kripto Para Üretilecek! İnşaat Başlıyor!

Dünya'da yaşanan elektrik krizine çözümler gelmeye başladı. Nükleer enerji üreticisi Energy Harbour Corp, Pazartesi günü yaptığı bir basın açıklamasında Bitcoin madenciliği şirketi Standard Power ile ortaklık kurduğunu duyurdu. Karbonsuz Bitcoin madenciliği yapacak olan tesis, Aralık ayında Ohio’da başlayacak. İşte detaylar...

Ortaklık ile Standard Power, terk edilmiş bir kağıt fabrikasını Energy Harbor’ın nükleer santrallerinden gelen enerjiyi kullanan bir Bitcoin madencilik tesisine çevirecek. Standard Power’dan Maxim Serezhin konu ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

”Energy Harbor ile ortaklık kurarak, bu tesisle ilişkili gücün %100’ünün karbonsuz olmasını sağlamak için barındırma yeteneklerimizi proaktif olarak yapılandırdık.”

Bitcoin bu yıl belirlediği zirvelerin ardından, özellikle Elon Musk gibi nüfuz sahibi kişilerden çevre ve sürdürülebilirlik konusunda eleştiriler aldı. Musk’ın CEO’su olduğu Tesla, Bitcoin’i ödeme seçeneği olarak kabul etmeye başlamasından iki ay sonda Bitcoin kabül etmeyi durdurarak büyük bir tepki aldı. Ardından, kripto para sektöründe yenilenebilir çevresel çözümler sıklıkla dile getirilmeye başlanmıştı. 

14 Tem 2021 - 11:48 - Ekonomi

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