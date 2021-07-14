Bitcoin Ustasından Fiyat Tahminleri Geldi! İşte Kısa, Orta ve Uzun Vade Fiyatları! Bitcoin'de Neler Olacak?

Willy Woo: Bitcoin’in rallinin bir sonraki aşamasını başlatması sadece bir zaman meselesi

Usta analist Willy Woo, Bitcoin boğası Anthony Pompliano ile on-chian verilere dayanan yeni bir röportajda önemli açıklamalarda bulundu. Willy Woo, önde gelen kripto paranın boğa piyasasının bir sonraki aşamasını başlatmasının sadece bir zaman meselesi olduğuna inandığını söyledi. Willy Woo konuya yönelik açıklamalarına şunları ekliyor:

Bu bir boğa piyasası. Bunda yanılmak yok. Yatırımcıların ne yaptığına dair röntgen vizyonumuz var ve fiyat aşağı doğru kayarken yükseliş eğilimi gösteriyor. Bence bir sonraki büyük olay, temellerin fiyat hareketini sıkıştırdığı ve boğa piyasasının tam ortasında yeniden birikim bandı dediğim şeyden kurtulduğumuz zamandır.

Willy Woo: 250.000 ila 350.000 dolar aralığına doğru kıvrılıyoruz!

Willy Woo’ya göre, onun en iyi modeli BTC için 157.000 dolarda yeni bir fiyat hedefi gösteriyor. Bununla birlikte analist, Bitcoin boğa eğilimine geri döndüğünde, modelin fiyat hedefini artırmasını beklediğini tahmin ediyor. Willy Woo konuya yönelik açıklamalarına şunları ekliyor:

Beklediğim gibi bu birikim bandından çıkarsak, 250.000 ila 350.000 dolar aralığına doğru yukarı doğru kıvrılmaya başlayacağımızı söyleyebilirim. Şu anda kulağa biraz gülünç geliyor ama modelin söylediği bu.

Willy Woo: Tahmin etmiyorum, yıl sonunda Bitcoin için bir olay bekliyorum

Ünlü analist Willy Woo, BTC için büyük ölçüde yükselişli fiyat hedefleri paylaşıyor olsa da önemli bir uyarıda bulunuyor. On-chain analist, yılın son çeyreğine girdiğimizde kripto piyasasına ne olacağı hakkında hiçbir fikri olmadığını vurguluyor. Willy Woo konuya yönelik açıklamalarına şunları ekliyor:

Tahmin etmiyorum, yıl sonunda bir olay bekliyorum. Ben daha çok, piyasada tam olarak neler olup bittiğini kavramak için bir harita olarak on-chain verileri kullanmaktan hoşlanıyorum. Dördüncü çeyrekte ne olacağı hakkında hiçbir fikrim yok.

İşte usta analist Willy Woo’nun başarılı tahminleri

Willy Woo’ya başarılı tahminlerinden dolayı “Bitcoin Ustası ve Kâhini” deniyor. Analist, Mayıs ayında Bitcoin’in 7.500 dolardan işlem gördüğü zamanlarda üçüncü ya da dördüncü çeyrekte fiyatın 5.500 dolar seviyelerine düşeceğini iddia etti ve analistin belirttiği fiyat hedefi gerçekleşti.

Daha sonra Bitcoin’de 3.000 dolar seviyelerinin görüleceğini öne süren Willy Woo, bunu da bildi. Ayrıca analist kendi geliştirdiği NVT yöntemine dayanan tahminlerinde yüksek başarı oranı yakaladı. Analist, geçtiğimiz dönemlerde de son derece doğru tahminlerde bulundu. Analist, Ağustos sonunda Bitcoin’in 9.000 dolarlık seviyelere düşüşünü ve 10.000 dolardan 11.200 dolara yükselişini de doğru bildi.