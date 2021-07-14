Masterchef Yarışmasında İlk İfşa Ortaya Çıktı! Üçlü Düellonun İlk Kazananı Belli Oldu, Ortalık Karıştı! Şefler Bıkıp Usandı; Bitmek Bilmiyorlar…
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef yarışmasında ilk ifşa resmen yayınlandı. Bunun arkasından ise sosyal medya kullanıcıları konu hakkında diğer yarışmacılara haksızlık yapıldığını dile getirdiler. Bu akşam ekranlara gelecek olan başarılı yarışmada yayınlanacak olan üçlü düellonun kazananı ifşa edilince şeflerin bu ifşalardan dolayı bıkıp usandıkları iddialar arasında yerini aldı.
Bitmek bilmeyen ve her sezon olan bu ifşaların arkasından görenleri titreten bir olaya seyirciler şahitlik ettiler. Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmanın dün akşam ekranlara gelen son bölümünde üçlü düellolar resmen başladı.
Düelloların başlamasının ardından asıl kadroda yer alacak olan birkaç isim seçildi. Yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Fragman kapağındaki bir detay ise her şeyin ifşanlanamasına neden oldu. Yorumlar ise her şeyi resmen ortaya çıkarttı! Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.