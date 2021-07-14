Bir Anda Dibe Vurdular! Bu 5 Altcoin'e Aman Dikkat! Zengin Olabilirsiniz! Altcoinlerde Neler Oluyor?

Michael van de Poppe: Bu altcoin, hala ralli öncesi seviyelerde konsolide oluyor

En iyi kripto para analisti Michael van de Poppe, 352.300 takipçisine, geliştiricilerin Ethereum ile tamamen uyumlu merkezi olmayan zincirler oluşturmasına ve sağlamasına olanak tanıyan bir Blockchain ağı olan Skale’ye baktığını söylüyor.

Michael van de Poppe’ye göre, Skale şu anda 0.00000629’luk ağır desteğin üzerinde işlem görmeye devam ederken Bitcoin’e (SKL/BTC) karşı konsolide oluyor. Michael van de Poppe konuya yönelik açıklamalarına şunları ekliyor:

Bu altcoin, hala ralli öncesi seviyelerde konsolide oluyor. Bu bölgelerin etrafındaki girişler için harika bir fırsat…

Michael van de Poppe: Bu altcoin dibe vurdu ve ralli yakın!

Michael van de Poppe’nin izleme listesindeki bir diğer kripto para, kritik desteğe 0.97 dolardan dokunduktan sonra analistin güçlü bir sıçrama için hazır olduğunu söylediği Blockchain ölçeklendirme çözümü Polygon’dur (MATIC). Michael van de Poppe konuya yönelik açıklamalarına şunları ekliyor:

Bu, SKL ile aynı. Nispeten kısa sürede dibe vurduğu ve bir yardım rallisine hazır olduğu anlaşılan ağır destekte. Sırada 1,35 dolar ve 1,60 dolar var.

Michael van de Poppe: Bu kripto para çok ileri gidiyor, çok iyi…

Üçüncü altcoin, hibrit Blockchain platformu ICON’dur. Michael van de Poppe, kripto paranın önemli bir destek seviyesinden yükseldikten sonra 0,000025’te Bitcoin (ICX/BTC) karşısında daha yüksek bir dip kaydetmeye hazırlandığını söylüyor.

Kripto analistine göre, yukarı yönlü bir düşük kurulumu, pariteyi %64’lük potansiyel bir dalgalanmayı temsil eden 0.000041’e fırlatan tetikleyici olabilir. Michael van de Poppe konuya yönelik açıklamalarına şunları ekliyor:

Bu kripto para çok ileri gidiyor, çok iyi.

Michael van de Poppe: FTM, şimdi güçlü bir ralliyi ateşlemek için acil direncini kırmalı

Dördüncü sıradaki altcoin, akıllı şehirlere güç sağlamayı amaçlayan özel bir Blockchain ağı olan Fantom‘dur. Michael van de Poppe, Fantom’un Bitcoin (FTM/BTC) karşısında 0.000006 seviyesindeki ağır destekten sıçradığını ve paritenin şimdi güçlü bir ralliyi ateşlemek için acil direncini kırması gerektiğini belirtiyor. Michael van de Poppe konuya yönelik açıklamalarına şunları ekliyor:

İlgi noktaları çok açık ve 780 Sat (0.0000078) civarındaki üst direnci kırmak, bunu büyük ölçüde yukarı itmeli.

Michael van de Poppe: Bu altcoin’de dibe yakınız! Sıçrama yapabilir

Michael van de Poppe’nin radarındaki son kripto para, yüksek verimli Blockchain Zilliqa’dır (ZIL). Michael van de Poppe, 0.20 dolarlık hedefine %233’lük bir ralli başlatmadan önce ZIL’in bir kez daha 0,06 dolardan kritik desteğe ulaşmasını beklediğini söyledi. Michael van de Poppe konuya yönelik açıklamalarına şunları ekliyor:

USD paritesi, çoğu piyasa gibi burada da konsolide oluyor. %75 düşüşle ralli öncesi seviyelere geri döndü. Kripto parada dibe yakın olduğumuzu düşünüyorum. Daha sonra 0,09 ABD doları ve 0,135-0,145 ABD dolarını kırıyor.

İşte analistin başarılı BTC ve altcoin tahminleri

Michael van de Poppe, 2020 yılının ilk çeyreğindeki altcoin sezonunu doğru olarak tahmin etti. Ayrıca başarılı analist, Bitcoin’in geçtiğimiz dönemlerdeki düşüşlerini saatler öncesinden haber verdi. Bunların yanı sıra analist, geçtiğimiz aylardaki kripto para tahminlerinde de yüksek başarı oranı yakaladı.

Usta analist Michael van de Poppe, Şubat ayında önemli bir piyasa düzeltmesi beklediğini belirtti ve 22 Şubat’taki piyasa çöküşünü öngördü. Analist, Bitcoin’in Mart ayındaki 50.000 dolara kadar olan düşüşünü de doğru öngördü. Bunlar dışında usta analistin başarılı başka kripto para tahminleri de var. Bu nedenle yatırımcılar analistin öngörülerini dikkatle takip ediyor.