Maraşlı Dizisinin Arkasındaki Sır Gibi Gerçek İfşalandı! Meğer Finali Bu Yüzdenmiş, Herkes Maraşlı ve Mahur'u... "Yok Artık"
ATV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Maraşlı dizisinin son bölümü dün akşam ekranlara geldi. Ekranlara gelen son bölümde ise final yayınlandı. Dizinin finali dengelerinde değişmesine neden olurken; dizinin neden final olduğu ise resmen ortaya çıktı. Bunun üzerine hayranları isyan bayrağını kaldırdı! Peki, Maraşlı dizisi neden final yaptı?
Başrollerinde Burak Deniz ve Alina Boz gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı dizide her bölüm seyircinin heyecanını yükseltiyordu. Hayranları ise durum hakkında isyan bayrağını kaldırdı, görenleri şok içerisinde bırakan bu durum, sosyal medyanın altını üstüne getirdi.
Sevilerek izlenen dizinin son bölümünde ise Mehmet İnce, Mahur’a olan aşkından dolayı kendisini Celal sanıyordu! Mahur ise Mehmet’in kendisine gelmesi için Mehmet İnce’yi ailesinin evin götürdü. Kardeşinin ve annesinin mezarını da gören Mehmet İnce, tedaviyi kabul etti ve Celal karakterinden sıyrılmayı başardı. Peki, dizinin final sebebi neydi?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.