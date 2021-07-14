Maraşlı Dizisinin Neden Final Yaptığı Ortaya Çıktı! Hayranları İsyan Bayrağını Kaldırdı, Görenler Şok İçerisinde Kaldı! Meğer Dizinin Finali…

Başrollerinde Burak Deniz ve Alina Boz gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı dizide her bölüm seyircinin heyecanını yükseltiyordu. Hayranları ise durum hakkında isyan bayrağını kaldırdı, görenleri şok içerisinde bırakan bu durum, sosyal medyanın altını üstüne getirdi.

Sevilerek izlenen dizinin son bölümünde ise Mehmet İnce, Mahur’a olan aşkından dolayı kendisini Celal sanıyordu! Mahur ise Mehmet’in kendisine gelmesi için Mehmet İnce’yi ailesinin evin götürdü. Kardeşinin ve annesinin mezarını da gören Mehmet İnce, tedaviyi kabul etti ve Celal karakterinden sıyrılmayı başardı. Peki, dizinin final sebebi neydi?



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