- 14 Tem 2021 - 13:58

Kırmızı Oda Dizisinden Çıkarılan Delikanlı Sadi, Acun Ilıcalı’ya Rakip Oluyor! Apar Topar Çıkarılmıştı, Resti Çok Ağır Oldu! Neler Oluyor?

TVı8 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Kırmızı Oda dizisinde uzun bir süre boyunca çalışmış olan başarılı oyuncu Erkan Petekkaya, dikkatleri üzerine çekecek bir hamlede bulundu. Apar topar diziden çıkarılan başarılı oyuncu, sevenlerini şaşırtmıştı.

Acun Ilıcalı’ya hakaret etmesinden dolayı diziden aniden çıkan Erkan Petekkaya hikayesini yarım bırakmıştı. Tv8 ekranlarında yer alan müzik töreninde ödülün Kerimcan Durmaz’a verilmesi, Erkan Petekkaya’nın sinirlenmesine neden olmuş paylaşımıyla şok etkisi yaratmıştı. “Utanıyorum sizin kanalınızda olmaktan” sözlerini dile getiren Petekkaya, dizinin fragmanında bile yoktu!

Kendisine hakaret eden Erkan Petekkaya için ise Acun Ilıcalı Survivor yarışmasında; “Bizim kanalımızda yer alan, çalışan kişi bana hakaret ediyor” sözlerini dile getirmişti. Dikkatleri üzerine çeken bu olaydan sonra ise Sezon finalinde başarılı oyuncu Erkan Petekkaya, Azra hikayesini de etkilemişti. Peki, şimdi Erkan Petekkaya nasıl bir paylaşımda bulundu?

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz>>>

14 Tem 2021 - 13:58 Ankara- Yaşam

# DİZİ HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Maraşlı Dizisine Mahur Resmen Veda Etti! Yeniden Başlayacak İddiaları Fiyasko Çıktı, Hayranları Bir Kez Daha Yıkıldı! Sosyal Medya Karıştı! mask
Maraşlı Dizisine Mahur Resmen Veda Etti! Yeniden Başlayacak İddiaları Fiyasko Çıktı, Hayranları Bir Kez Daha Yıkıldı! Sosyal Medya Karıştı!
TRT1’den Gönül Dağı Kararı! Yeniden Başlamasına Günler Kaldı! Hayranları Havaya Uçacak, Dengeler Değişecek! Neler Oluyor? mask
TRT1’den Gönül Dağı Kararı! Yeniden Başlamasına Günler Kaldı! Hayranları Havaya Uçacak, Dengeler Değişecek! Neler Oluyor?
Maraşlı Dizisinin Neden Final Yaptığı Ortaya Çıktı! Hayranları İsyan Bayrağını Kaldırdı, Görenler Şok İçerisinde Kaldı! Meğer Dizinin Finali… mask
Maraşlı Dizisinin Neden Final Yaptığı Ortaya Çıktı! Hayranları İsyan Bayrağını Kaldırdı, Görenler Şok İçerisinde Kaldı! Meğer Dizinin Finali…
Şef Akademi Full İzle! 14 Temmuz 2021 Şef Akademi 18. Bölüm Canlı İzle! Şef Akademi Son Bölüm Youtube Tek Parça İzle mask
Şef Akademi Full İzle! 14 Temmuz 2021 Şef Akademi 18. Bölüm Canlı İzle! Şef Akademi Son Bölüm Youtube Tek Parça İzle
Cam Tavanlar Dizisi 6. Bölüm Full İzle! 14 Temmuz Cam Tavanlar İlk Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Cam Tavanlar Dizisi 6. Bölüm Full İzle! 14 Temmuz Cam Tavanlar İlk Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Yasak Elma Dizisi Bitiyor, Savaşçı Dizisi Başlıyor! Berk Oktay Resmen Açıkladı, Görenler Şok Oldu! FOX TV Harekete Geçti! mask
Yasak Elma Dizisi Bitiyor, Savaşçı Dizisi Başlıyor! Berk Oktay Resmen Açıkladı, Görenler Şok Oldu! FOX TV Harekete Geçti!
Maraşlı'nın Mahur'u Annesiyle Titretti! Kimse Annesi Demiyor, “Arkadaşı” Diyen Var! Öyle Bir Poz Paylaştılar Ki… Neler Oluyor? mask
Maraşlı'nın Mahur'u Annesiyle Titretti! Kimse Annesi Demiyor, “Arkadaşı” Diyen Var! Öyle Bir Poz Paylaştılar Ki… Neler Oluyor?
Masumlar Apartmanı İnci Çıldırdı, Bir Kez Daha Açıkladı! Diziden Ayrılık Sebebi Şok İçerisinde Bıraktı, Görenler "Yok Artık" Dedi! Meğer Perde Arkasında... mask
Masumlar Apartmanı İnci Çıldırdı, Bir Kez Daha Açıkladı! Diziden Ayrılık Sebebi Şok İçerisinde Bıraktı, Görenler "Yok Artık" Dedi! Meğer Perde Arkasında...
Acun Ilıcalı Esra Erol’dan Sonra Avrupa Yakası’na Taktı! Yeniden Geliyor, Bir Kişi Bile Eksik Olmayacak! Görenler Şok İçerisinde Kaldı! Başlama Tarihi… mask
Acun Ilıcalı Esra Erol’dan Sonra Avrupa Yakası’na Taktı! Yeniden Geliyor, Bir Kişi Bile Eksik Olmayacak! Görenler Şok İçerisinde Kaldı! Başlama Tarihi…
15 Temmuzu Kahramanlığını Anlatan Börü Dizisi Nerede Çekildi! Börü Ne Demek? Börü Dizisinin Konusu Ve Oyuncuları Kimler? mask
15 Temmuzu Kahramanlığını Anlatan Börü Dizisi Nerede Çekildi! Börü Ne Demek? Börü Dizisinin Konusu Ve Oyuncuları Kimler?
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şehit Hasan Cevher, Son Yolculuğuna Uğurlandı mask
Şehit Hasan Cevher, Son Yolculuğuna Uğurlandı
Masterchef Yarışmasında Format Değişikliği! Acun Ilıcalı Anında Olaya El Attı, Ortalık Karıştı! Sadece 3 Kişi İçin, Hayat Komple Değişecek! mask
Masterchef Yarışmasında Format Değişikliği! Acun Ilıcalı Anında Olaya El Attı, Ortalık Karıştı! Sadece 3 Kişi İçin, Hayat Komple Değişecek!
Maraşlı Dizisine Mahur Resmen Veda Etti! Yeniden Başlayacak İddiaları Fiyasko Çıktı, Hayranları Bir Kez Daha Yıkıldı! Sosyal Medya Karıştı! mask
Maraşlı Dizisine Mahur Resmen Veda Etti! Yeniden Başlayacak İddiaları Fiyasko Çıktı, Hayranları Bir Kez Daha Yıkıldı! Sosyal Medya Karıştı!
TRT1’den Gönül Dağı Kararı! Yeniden Başlamasına Günler Kaldı! Hayranları Havaya Uçacak, Dengeler Değişecek! Neler Oluyor? mask
TRT1’den Gönül Dağı Kararı! Yeniden Başlamasına Günler Kaldı! Hayranları Havaya Uçacak, Dengeler Değişecek! Neler Oluyor?
Kırmızı Oda Dizisinden Çıkarılan Delikanlı Sadi, Acun Ilıcalı’ya Rakip Oluyor! Apar Topar Çıkarılmıştı, Resti Çok Ağır Oldu! Neler Oluyor? mask
Kırmızı Oda Dizisinden Çıkarılan Delikanlı Sadi, Acun Ilıcalı’ya Rakip Oluyor! Apar Topar Çıkarılmıştı, Resti Çok Ağır Oldu! Neler Oluyor?
Fenerbahçe’de Demirel Dönemi Sona Erdi mask
Fenerbahçe’de Demirel Dönemi Sona Erdi

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
DMCA.com Protection Status