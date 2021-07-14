Kırmızı Oda Dizisinden Çıkarılan Delikanlı Sadi, Acun Ilıcalı’ya Rakip Oluyor! Apar Topar Çıkarılmıştı, Resti Çok Ağır Oldu! Neler Oluyor?
TVı8 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Kırmızı Oda dizisinde uzun bir süre boyunca çalışmış olan başarılı oyuncu Erkan Petekkaya, dikkatleri üzerine çekecek bir hamlede bulundu. Apar topar diziden çıkarılan başarılı oyuncu, sevenlerini şaşırtmıştı.
Acun Ilıcalı’ya hakaret etmesinden dolayı diziden aniden çıkan Erkan Petekkaya hikayesini yarım bırakmıştı. Tv8 ekranlarında yer alan müzik töreninde ödülün Kerimcan Durmaz’a verilmesi, Erkan Petekkaya’nın sinirlenmesine neden olmuş paylaşımıyla şok etkisi yaratmıştı. “Utanıyorum sizin kanalınızda olmaktan” sözlerini dile getiren Petekkaya, dizinin fragmanında bile yoktu!
Kendisine hakaret eden Erkan Petekkaya için ise Acun Ilıcalı Survivor yarışmasında; “Bizim kanalımızda yer alan, çalışan kişi bana hakaret ediyor” sözlerini dile getirmişti. Dikkatleri üzerine çeken bu olaydan sonra ise Sezon finalinde başarılı oyuncu Erkan Petekkaya, Azra hikayesini de etkilemişti. Peki, şimdi Erkan Petekkaya nasıl bir paylaşımda bulundu?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.