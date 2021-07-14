Kırmızı Oda Dizisinden Çıkarılan Delikanlı Sadi, Acun Ilıcalı’ya Rakip Oluyor! Apar Topar Çıkarılmıştı, Resti Çok Ağır Oldu! Neler Oluyor?

Acun Ilıcalı’ya hakaret etmesinden dolayı diziden aniden çıkan Erkan Petekkaya hikayesini yarım bırakmıştı. Tv8 ekranlarında yer alan müzik töreninde ödülün Kerimcan Durmaz’a verilmesi, Erkan Petekkaya’nın sinirlenmesine neden olmuş paylaşımıyla şok etkisi yaratmıştı. “Utanıyorum sizin kanalınızda olmaktan” sözlerini dile getiren Petekkaya, dizinin fragmanında bile yoktu!

Kendisine hakaret eden Erkan Petekkaya için ise Acun Ilıcalı Survivor yarışmasında; “Bizim kanalımızda yer alan, çalışan kişi bana hakaret ediyor” sözlerini dile getirmişti. Dikkatleri üzerine çeken bu olaydan sonra ise Sezon finalinde başarılı oyuncu Erkan Petekkaya, Azra hikayesini de etkilemişti. Peki, şimdi Erkan Petekkaya nasıl bir paylaşımda bulundu?



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