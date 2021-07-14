TRT1’den Gönül Dağı Kararı! Yeniden Başlamasına Günler Kaldı! Hayranları Havaya Uçacak, Dengeler Değişecek! Neler Oluyor?
TRT1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Gönül Dağı, yeniden ekranlara dönüyor! Sevilerek takip edilen başarılı dizinin son bölümü heyecanı artmış ve ekranlara veda etmişti. TRT1 kanalı ise Gönül Dağı dizisi hakkında yeni kararını resmen duyurdu. Hayranlarını havaya uçuracak olan bu durum ise dengelerin değişmesine neden oldu.
Başrollerinde Berk Atan, Gülsim Ali İlhan gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı başarılı dizi, geçtiğimiz aylarda ekranlara vedasını duyurmuştu. Reytinglerde gözle görülür bir fark açan başarılı dizi Pazar günlerinin vazgeçilmez dizilerinden birisi oluyordu. Sevilerek takip edilen dizinin her bölümünde farklı bir heyecan yaşanıyordu.
Dikkatleri üzerinde toplayan dizi yeniden ekranlara gelmek için gün sayıyor. Hem hikayesi hem de oyuncularıyla dikkatleri üzerine toplayan başarılı dizide ise Taner ve kuzenlerinin maceraları ekranlara geliyordu. Birbirinden farklı hikayelerde kendilerini bulan Taner ve kuzenlerinin aynı zamanda aşk hayatları da seyirciyi rahatsız etmeyecek şekilde ekranlara geliyordu. Peki, yeni yayın tarihi ne zaman?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.