TRT1’den Gönül Dağı Kararı! Yeniden Başlamasına Günler Kaldı! Hayranları Havaya Uçacak, Dengeler Değişecek! Neler Oluyor?

Başrollerinde Berk Atan, Gülsim Ali İlhan gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı başarılı dizi, geçtiğimiz aylarda ekranlara vedasını duyurmuştu. Reytinglerde gözle görülür bir fark açan başarılı dizi Pazar günlerinin vazgeçilmez dizilerinden birisi oluyordu. Sevilerek takip edilen dizinin her bölümünde farklı bir heyecan yaşanıyordu.

Dikkatleri üzerinde toplayan dizi yeniden ekranlara gelmek için gün sayıyor. Hem hikayesi hem de oyuncularıyla dikkatleri üzerine toplayan başarılı dizide ise Taner ve kuzenlerinin maceraları ekranlara geliyordu. Birbirinden farklı hikayelerde kendilerini bulan Taner ve kuzenlerinin aynı zamanda aşk hayatları da seyirciyi rahatsız etmeyecek şekilde ekranlara geliyordu. Peki, yeni yayın tarihi ne zaman?



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