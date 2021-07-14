Maraşlı Dizisine Mahur Resmen Veda Etti! Yeniden Başlayacak İddiaları Fiyasko Çıktı, Hayranları Bir Kez Daha Yıkıldı! Sosyal Medya Karıştı!

Başrollerinde Burak Deniz ve Alina Boz gibi birbirinden yetenekli isimlerin yer aldığı başarılı dizinin her bölümü sevenlerini ekranlara kilitliyordu. Reytinglerde özellikle son zamanlarda iyi olan Maraşlı dizisinin finali ise büyük bir şok yaşatmıştı.

Twitter’da gündem olan Mehmet İnce etiketi ise kısa sürede binlerce tweet almasına neden oldu. Sevilerek takip edilen başarılı dizinin son bölümü ise dün akşam ekranlara resmen geldi. Dizinin son bölümü ise mutlu sonla bitti.



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