Maraşlı Dizisine Mahur Resmen Veda Etti! Yeniden Başlayacak İddiaları Fiyasko Çıktı, Hayranları Bir Kez Daha Yıkıldı! Sosyal Medya Karıştı!
ATV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Maraşlı dizisi dün akşam ekranlara gelen bölümle birlikte ekranlara vedaını duyurdu. Dizinin yeniden farklı bir kanalda aşlayacağı iddia edilirken; Maraşlı dizisinin Mahur’u adeta bu iddialara noktayı koydu.
Başrollerinde Burak Deniz ve Alina Boz gibi birbirinden yetenekli isimlerin yer aldığı başarılı dizinin her bölümü sevenlerini ekranlara kilitliyordu. Reytinglerde özellikle son zamanlarda iyi olan Maraşlı dizisinin finali ise büyük bir şok yaşatmıştı.
Twitter’da gündem olan Mehmet İnce etiketi ise kısa sürede binlerce tweet almasına neden oldu. Sevilerek takip edilen başarılı dizinin son bölümü ise dün akşam ekranlara resmen geldi. Dizinin son bölümü ise mutlu sonla bitti.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.