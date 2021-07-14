Masterchef Yarışmasında Format Değişikliği! Acun Ilıcalı Anında Olaya El Attı, Ortalık Karıştı! Sadece 3 Kişi İçin, Hayat Komple Değişecek!

Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışma, 4. Sezonunda yer alacak olan isimlerin belirlenmesi için seçmelerde başladı. Her üç yarışmacıdan sadece bir yarışmacının Masterchef yarışmasına katılacağı programda ilk elemeler ise resmen başladı.

İlk sezonda bile reyting rekorları kırmış olan başarılı yarışmada asıl heyecan resmen başladı. Mehmet Şef ise konu hakkında; “Ben yarışmanın en çok u yerini seviyorum. Sadece 1 kişi üst kademeye taşınıyor” yorumunda bulundu. Format değişikliği yaptıklarını ise resmen duyurdular. Peki, format değişikliği neden oldu?



Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz>>>

