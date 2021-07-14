- 14 Tem 2021 - 15:38 G: 14 Tem 2021 - 15:47

Masterchef Yarışmasında Format Değişikliği! Acun Ilıcalı Anında Olaya El Attı, Ortalık Karıştı! Sadece 3 Kişi İçin, Hayat Komple Değişecek!

TV8 Ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef yarışması kısa bir süre önce Survivor yarışmasının bitimiyle birlikte ekranlardaki macerasına başlamıştı. Dikkatleri üzerine çeken başarılı yarışmanın format değişikliği ise resmen duyuruldu! Peki, neler oluyor?

Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışma, 4. Sezonunda yer alacak olan isimlerin belirlenmesi için seçmelerde başladı. Her üç yarışmacıdan sadece bir yarışmacının Masterchef yarışmasına katılacağı programda ilk elemeler ise resmen başladı.

İlk sezonda bile reyting rekorları kırmış olan başarılı yarışmada asıl heyecan resmen başladı. Mehmet Şef ise konu hakkında; “Ben yarışmanın en çok u yerini seviyorum. Sadece 1 kişi üst kademeye taşınıyor” yorumunda bulundu. Format değişikliği yaptıklarını ise resmen duyurdular. Peki, format değişikliği neden oldu?

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14 Tem 2021 - 15:38 Ankara- Yaşam

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