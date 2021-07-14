- 14 Tem 2021 - 16:19 G: 14 Tem 2021 - 16:26

Survivor Merve Aydın Ölümün Kıyısından Döndü! Her Şey Başına Bela Oldu, Neredeyse Hayatı Ellerinden Kayıyordu! Her Yerde Survivor’u Yaşıyor! Meğer…

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor, kısa bir süre önce ekranlardaki maceralarına son vermişti. Yarışmanın her bölümünde dikkatleri üzerine çeken Merve Aydın ise ölümün kıyısından resmen döndü. Her şeyin başına bela olduğu Merve Aydın’ın adeta hayatı ellerinden kayıyordu.

Acun Medya tarafından ekranlara gelen başarılı yarışmadan sonra ününe ün katran başarılı yarışmacı, Survivor yaşantısı boyunca adını en iyi şekilde duyurmuştu. Hal ve hareketleriyle gündemden düşmeyen Merve Aydın, Survivor yarışmasında önce Ünlüler daha sonra azalan kişi sayısından dolayı Maviler takımında bulunmuştu.

Her iki takımda da bulunmuş olan Merve Aydın, sosyal medyayı sallamıştı. Kısa bir süre önce ise sosyal medya hesabı üzerinden yapmış olduğu paylaşımla yürekleri ağızları getirdi. Peki, neler oluyor?

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14 Tem 2021 - 16:19 Ankara- Yaşam

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