Fahriye Evcen’den İp Askılı Derin Dekolteli Tatil Pozu! Görenler Mest Olup, Eridi! Yorumlar Gırla, Hayranları Coştu! Neler Oluyor?

Kısa bir süre önce kendi markasını oluşturduğunu duyan başarılı isim, “Bir süredir hayata geçirmek istediğim bu koleksiyonu herkesle buluşturabilmek çok heyecan verici. Bu koleksiyonu, bir süredir içinde bulunduğumuz bunaltıcı pandemi sürecinin etkisini üzerinden atmak isteyen her kadınla paylaşmak istedim. Bu süreçte maalesef şık olmaktan uzak kaldık” sözlerini dile getirmişti.

Markasının kendisini mutlu etmesi için ise “Elbiselerimi sokaklarda, mutlu kadınların üzerinde görmek ise beni çok daha mutlu edecek” sözlerini dile getirerek bir açıklama yapmıştı. İşlerini bitiren başarılı oyuncu kısa bir süre önce ailecek tatile gitmiş ve tatil pozlarını paylaşmaya başlamıştı. Son paylaşımı ise sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. İşte Evcen’den gelen o paylaşım!



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