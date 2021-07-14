Fahriye Evcen’den İp Askılı Derin Dekolteli Tatil Pozu! Görenler Mest Olup, Eridi! Yorumlar Gırla, Hayranları Coştu! Neler Oluyor?
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden birisi olan Fahriye kısa bir süre önce sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaparak dikkatleri üzerine çekti. İp askılı ve derin dekolteli bir paylaşım yapan Evcen, hayranlarını mest etti. Yorumların Gırla geldiği bu paylaşımda hayranları ise adeta coştukça coştu!
Kısa bir süre önce kendi markasını oluşturduğunu duyan başarılı isim, “Bir süredir hayata geçirmek istediğim bu koleksiyonu herkesle buluşturabilmek çok heyecan verici. Bu koleksiyonu, bir süredir içinde bulunduğumuz bunaltıcı pandemi sürecinin etkisini üzerinden atmak isteyen her kadınla paylaşmak istedim. Bu süreçte maalesef şık olmaktan uzak kaldık” sözlerini dile getirmişti.
Markasının kendisini mutlu etmesi için ise “Elbiselerimi sokaklarda, mutlu kadınların üzerinde görmek ise beni çok daha mutlu edecek” sözlerini dile getirerek bir açıklama yapmıştı. İşlerini bitiren başarılı oyuncu kısa bir süre önce ailecek tatile gitmiş ve tatil pozlarını paylaşmaya başlamıştı. Son paylaşımı ise sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. İşte Evcen’den gelen o paylaşım!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.