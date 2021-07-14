Masterchef’te Tarih Skandalı! İlber Ortaylı Çılgına Döndü, Sosyal Medya Yıkıldı! Saatler Sonra Pot Kırarsa Hayatı Bitecek! “Sınır Dışı Edilse Yeridir”
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te Tarih skandalı! İzleyenler İlber Ortaylı’ya yorumlarda bulunarak; “Masterchef izliyorsa kesin çıldırmıştır” açıklamasında bulunarak; sosyal medyanın yıkılmasına neden oldu. Bu akşam ekranlara gelecek olan bölümde de yer alacak isim için, “Yeniden pot kırarsa hayatı biter! Sınır dışı edilir” gibi esprili yorumlarda bulundular.
Masterchef 2021’e katılan Tunahan Ak, jüri üyelerini gülmekten kırıp geçirdi. Şeflerin sorularını doğal haliyle cevap vermesi, enteresan görüntüler yaşanmasına sebep oldu. Yarışmaya, patates yatağında bonfile yaparak katılan Tunahan, yemeği hazırlaması sırasında jüri sohbet etmesini istedi. Yapılan sohbetler sırasında Somer şef sohbetiyle, Tunahan hakkında daha çok bilgi sahibi olmaya çalıştı.
Sürenin bitmesiyle, hazırlanan tabaktan ilk tadım yapan jüri üyesi Somer şef oldu. “Hayır” cevabını almasıyla çok üzülen Tunahan, şefin “Hayır” demesinin altındaki nedeni bildiğini söyleyerek düşüncesini şeflerle paylaştı. Jüri ‘’Neden ‘Hayır’ demiştir?” diyerek sorusunu yöneltti. Somer Şefin de erkek çocuğu olduğunu ve kendisine benzetmesinden dolayı, harcanıp gitmesini istemediğini söyledi. Konuşmanın arkası, yeniden kahkahalarla doldu. Fakat Tarih sorularını bilememesi, özellikle Tarih sevenlerini çileden çıkarttı. Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.