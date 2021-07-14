Hande Erçel Bu Darbeye Dayanamaz! En Yakını Olarak Biliyordu, Kardeşinden Farksızdı! Yazık Oldu, Görenler Donup Kaldı! Neler Oluyor?

Sen Çal Kapımı dizisinin başrollerinde yer alan Hande Erçel ve Kerem Bürsin, kısa bir süre önce sevgili olduklarını duyurmuş ve sevgili oldukları yönünde paylaşımlar yapmışlardı. Aşk dedikodularına sık sık isimleri karışan ikilinin uyumlu olması ve çok iyi anlaşması ise sevenlerinden iyi yönde geri dönüşler almalarına neden oluyordu.

Hande Erçel’in Kerem Bürsin’den önceki sevgilisi ise Murat Dalkılıç olmuştu. Merve Boluğur’dan ayrılan yakışıklı popçu, Hande Erçel’e doludizgin bir aşk yaşamıştı. Sen Çal Kapımı dizisinin başlamasıyla birlikte ise Murat Dalkılıç’ın Kerem Bürsin’i kıskandığı iddia edilmiş, bu iddiaların hemen arkasından ise ikilinin ayrıldığı ortaya çıkmıştı. Peki, şimdi neler oluyor?



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