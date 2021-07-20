Hande Erçel Öyle Bir Dost İhaneti Yedi ki; Bu Darbe Karşısında Ayakta Durmakta Zorluk Yaşayacak! "Vay Be Hande, Bunu da mı Görecektin?"
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hande Erçel, milyonları şok edecek bir haberle gündeme bomba gibi düştü. Görenler ise “Hande Erçel bu darbeye daha fazla dayanamaz” yorumlarında yaptılar. En yakınlarından biri olan kişinin kardeşinden farksız olduğu da sosyal medya paylaşımlarıyla görülüyordu. Birçok kişi bu durum hakkında; “Yazık oldu” yorumlarında bulunarak; olay karşısında donup kaldıklarını dile getirdiler.
Sen Çal Kapımı dizisinin başrollerinde yer alan Hande Erçel ve Kerem Bürsin, kısa bir süre önce sevgili olduklarını duyurmuş ve sevgili oldukları yönünde paylaşımlar yapmışlardı. Aşk dedikodularına sık sık isimleri karışan ikilinin uyumlu olması ve çok iyi anlaşması ise sevenlerinden iyi yönde geri dönüşler almalarına neden oluyordu.
Hande Erçel’in Kerem Bürsin’den önceki sevgilisi ise Murat Dalkılıç olmuştu. Merve Boluğur’dan ayrılan yakışıklı popçu, Hande Erçel’e doludizgin bir aşk yaşamıştı. Sen Çal Kapımı dizisinin başlamasıyla birlikte ise Murat Dalkılıç’ın Kerem Bürsin’i kıskandığı iddia edilmiş, bu iddiaların hemen arkasından ise ikilinin ayrıldığı ortaya çıkmıştı. Peki, şimdi neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.